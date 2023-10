Silvio non deve essere ricordato tra i milanesi illustri, dice la figlia di un magistrato napoletano

Chi decide chi merita di passare alla storia? Ci pensa il Comune di Milano, con un’apposita commissione, che facilita le decisioni dei posteri

Che cosa fa sì che un uomo sia illustre? Che significa essere illustri? Il dizionario Treccani spiega che nell’italiano antiquato “illustre” è la superficie colpita da un raggio di luce. Poi, illustre chi è di nobili natali, ma quel che interessa in questo caso è un altro significato, per cui si dice illustre chi ha acquisito larga e meritata fama per singolari qualità e per opere o atti stimati egregi. Torna insomma l’antica questione “che cos’è la virtù” e di conseguenza quali siano le azioni che meritano ampia fama.

Il sindaco Beppe Sala è stato del tutto d’accordo con la proposta di Forza Italia, abbracciata e sostenuta immediatamente anche dal centrosinistra: inserire Silvio Berlusconi nel cimitero monumentale di Milano, fra i milanesi illustri, per primo Alessandro Manzoni. E come ha dichiarato Sala, i princìpi vanno difesi quando sono molto chiari: ha fatto l’esempio dell’intitolazione delle vie, impossibile prima di dieci anni. Invece per il primo cittadino l’inserimento del fondatore di Canale 5 nel famedio (il tempio della fama, il pantheon, la parte più eccelsa del cimitero) è accettabile. Se è discutibile, allora è accettabile. Così ha detto.

Il centrosinistra pone Berlusconi vicino a Cavour

Per molti anni però Berlusconi non è per niente stato considerato illustre da tutti per meriti evidenti e per singolari qualità positive. E’ stato anzi pesantemente criticato per il conflitto d’interessi, la sua condotta morale, le sue lotte contro la magistratura e le leggi ad personam. Anche per aver assunto Vittorio Mangano. E’ stato considerato eversivo. Singolare anche il rapporto fra Berlusconi come leader e i suoi sostenitori, che spesso sono parsi idolatrarlo. Eppure, per Beppe Sala vale la pena di litigare per altri motivi, non per l’inserimento nel tempio della fama. Ma Berlusconi è un modello da seguire? E’ giusto collocarlo accanto a Manzoni e Cavour, Mazzini e Verdi? E’ come Toscanini, come Quasimodo, come Carla Fracci? Come Dario Fo e Franca Rame? Forse questi ultimi si trovano sopra la media, quando però una media è impossibile.

I criteri d’ammissione, chiarendo che non è indispensabile essere sepolti a Milano, sono stabiliti da un regolamento del 1884, poi in parte modificato nel 1904. Tre sono le categorie di cittadini che il Comune di Milano ha ritenuto meritevoli di “passare alla storia”. Gli “illustri” per meriti letterari, artistici, scientifici o atti insigni, i “benemeriti” che per virtù proprie hanno recato benefici e fama alla città e i “distinti nella storia patria” che hanno contribuito all’evoluzione nazionale.

Chi ha bisogno del monumento e chi ne fa a meno

Non tutti i morti a Milano sono uguali. Se Totò ha composto “‘A livella”, dove le classi sociali vengono cancellate dal trapasso, anche se il fantasma dell’aristocratico si scandalizza d’avere a fianco la tomba di un netturbino, Ugo Foscolo molto prima di lui, nel carme “Dei Sepolcri” affrontava l’argomento posto da Napoleone. Nel 1804 venne stabilito che i cimiteri sorgessero fuori dalle mura cittadine e che una commissione stabilisse chi si meritava un epitaffio. Foscolo s’indignava perché nulla ricordava il grande Giuseppe Parini.

Leopardi nel 1818 a propria volta dedicò una Canzone al monumento di Dante che allora s’erigeva in Firenze, dato che Dante non aveva ancora un monumento. Era davvero necessario? Era utile solo per i turisti? Qualche anno dopo Robert Schumann compose la Fantasia in Do (1839) per partecipare alla raccolta fondi necessaria per fare il monumento a Beethoven. Ne aveva bisogno? Prima che esistesse il famedio, a Milano i grandi passavano alla storia da soli e senza il beneplacito del Comune.