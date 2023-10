Allerta Apple, controllate i vostri iPhone: se non fate l’aggiornamento siete in pericolo

Ore concitate per Apple che ha dovuto rilasciare un aggiornamento per mettere al sicuro gli iPhone. Scaricatelo subito per non correre rischi

Un tempo considerati inviolabili e inespugnabili. Oggi si moltiplicano i messaggi preoccupanti circa la sicurezza degli iPhone. Messaggi che vengono lanciati dalla stessa Apple. Proprio in queste ore, infatti, l’azienda di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento gratuito urgente, invitando tutti i possessori di iPhone a scaricarlo. Ecco i pericoli cui si va incontro se non lo si fa.

Possedere un iPhone e, in generale, un modello Apple, come ben sappiamo è qualcosa che va ben oltre la scelta tout court di un dispositivo elettronico. È quasi una filosofia di vita, spesso caldeggiata anche per via della sicurezza estrema che questi dispositivi garantirebbero a fronte, per esempio, dei modelli Android. Ma i tempi cambiano e così anche gli iPhone sono in pericolo.

Tutti i possessori di iPhone farebbero bene a controllare le proprie impostazioni e scaricare un aggiornamento iOS urgente appena rilasciato da Apple. Non solo l’azienda della Big Tech, ma anche gli esperti stanno consigliando in queste ore di andare nelle impostazioni e scaricare un aggiornamento molto importante da Apple.

L’azienda tecnologica statunitense ha rilasciato proprio in queste una patch software che risolve due gravi difetti di sicurezza e risolve anche un bug che fa sì che alcuni dispositivi si surriscaldino un po’ troppo.

L’aggiornamento che chi ha un iPhone deve assolutamente scaricare

Chi ha un iPhone, andando sulle impostazioni del telefono scoprirà che iOS 17.0.3 è ora disponibile e, una volta installato, assicurerà che l’iPhone sia al sicuro da un attacco a cui è stata assegnata una temuta classificazione Zero-day. Uno dei più temuti, dato che un virus 0-day è un virus o malware per computer in precedenza sconosciuto per il quale la protezione degli antivirus non è ancora disponibile. Significa che gli hacker sono già consapevoli del problema tecnico e potrebbero sfruttarlo.

È stata la stessa Apple a lanciare l’allarme, ammettendo di essere a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente contro versioni di iOS precedenti a iOS 16.6. L’avviso può essere facilmente rintracciato online sulle pagine di sicurezza dell’azienda. Oltre a risolvere questi problemi di sicurezza, iOS 17.0.3 sarà anche un sollievo per chiunque abbia acquistato di recente un nuovo iPhone 15.

Da quando questo dispositivo è stato lanciato alla fine del mese scorso, sono arrivate numerose segnalazioni di dispositivi che si sono surriscaldati. Qualcosa che Apple ha confermato fin da subito, non potendo ignorare, né negare, un fenomeno così diffuso. Il colosso tecnologico statunitense aveva già affermato di aver trovato un bug in iOS 17 che causava il problema di surriscaldamento e quest’ultima versione dovrebbe fare in modo che ciò non accada più.

L’azienda sembra certa che questo aggiornamento possa fornire importanti correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza. Risolvendo anche il problema che potrebbe causare il surriscaldamento dell’iPhone.

E, allora, per gli iPhone con iOS 17, il consiglio unanime è quello di installare questa versione il prima possibile. Ha una dimensione di circa 500 MB, quindi potrebbe essere meglio eseguirlo a casa e connesso al Wi-Fi. Basta recarsi su Impostazioni, cliccare su Generale e infine su Aggiornamento software, scaricare e installare. Dopo il riavvio, ora l’iPhone dovrebbe essere al sicuro.