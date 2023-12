Indovina la parola giusta guardando 4 immagini: tutti si confondono con quell’altra

Pensi di essere in grado di indovinare la parola giusta guardando queste quattro immagini? Attento a non confonderti.

I test e gli indovinelli danno la possibilità a chiunque di mettersi alla prova e di sfidare le proprie capacità, dedicando alcuni momenti di divertimento a questa attività.

Se credi di avere un attimo indulto e di saper seguire la logica per riuscire a risolvere qualsiasi questione, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare le 4 immagini proposte qui sopra in modo da riuscire a capire quale sia il singolo termine in grado di metterle tutte quante in comune. Detto così potrebbe sembrare un rompicapo relativamente semplice, ma la difficoltà maggiore sta nel fatto che avrai solamente 15 secondi di tempo per scoprire quale sia la frase corretta.

Proprio per tale motivo ti invitiamo ad impostare un timer, così da non superare il limite e da poter rispettare le regole del gioco. Solo una volta in cui esso sarà arrivato a zero potrai continuare a leggere per sapere qual è il risultato del test e confrontarti con esso, in modo da vedere se sei stato davvero in grado di indovinare il termine misterioso.

Il test della parola: e tu hai capito qual è quella giusta?

Per darti un indizio per riuscire a risolvere più facilmente questo test, ti suggerisco di non pensare alla parola che potrebbe trarti in inganno e che in genere viene in mente per prima, ma di cercare una sua alternativa, ossia un suo sinonimo. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo indovinello non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni del genere per poterti metterti alla prova.

Tornando al test vero e proprio, se i 15 secondi tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. La parola misteriosa che andava indovinata è la seguente: zip (e non cerniera, come in molti avranno pensato). Le quattro immagini possono essere tutte ricollegate a questo termine.

Nella prima, infatti, si fa riferimento alla zip dei pantaloni, mentre nella seconda a quella di una felpa. La terza immagine è un disegno che nasconde un occhio dietro a una zip. Nella quarta, invece, è presente un file zippato. E tu eri riuscito a indovinare la parola misteriosa oppure 30 secondi di tempo non sono stati abbastanza per farcela?