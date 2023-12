Le 5 cose da non regalare mai: lo dice anche il Galateo

Natale è alle porte e siamo tutti colpiti dalla “febbre da regalo”. Sapete che esistono delle regole da seguire in merito? Ci sono degli oggetti che il Galateo proibisce di donare ai nostri cari.

Mancano davvero pochi giorni a Natale, il periodo per eccellenza di comunità e condivisione. Una delle tradizioni più simpatiche è quella dello scambio dei regali con le persone amate. Non importa che sia un pensiero da pochi euro o una mega sorpresona, quello che conta è lo spirito di amore e affetto con cui ci si appresta a tale momento.

Moltissime persone apprezzano di più “dare” che “ricevere”. È davvero bello dirigere le proprie attenzioni verso qualcuno che ci sta particolarmente a cuore e comprare un oggetto che possa rallegrarlo. C’è chi non aspetta altro che guardare l’espressione felice di chi scarta i pacchetti con foga e vedere la luce negli occhi.

Tuttavia, non c’è niente di peggio di accorgersi che il proprio dono non è stato gradito quanto ci aspettavamo e scorgere l’imbarazzo del destinatario che finge che gli sia piaciuto. Se volete risparmiarvi una scena simile, sappiate che esistono delle regole ben precise in fatto di regali, dettate addirittura dal Galateo. Scopriamo quali sono gli oggetti che dovremmo evitare di comprare.

Regali di Natale: cosa dovete assolutamente evitare di donare ai vostri cari

Al primo posto ci sono le perle. Per quanto un gioiello sia sempre gradito, superstizione vuole che queste siano associate all’arrivo di lacrime, quindi di sventure e dolori. Se proprio non potete farne a meno o vi sono state richieste, dovete regalarle sempre in numero pari e farvi dare in cambio una moneta come gesto simbolico di acquisto in modo da allontanare la sfortuna.

Un po’ per lo stesso motivo, non bisogna mai donare fazzoletti, per quanto siano di fattura pregiata. Il fazzoletto, infatti, comunemente viene utilizzato per asciugare le lacrime. Si ritiene, quindi, che se qualcuno lo riceve verserà in un pianto. Se non si vuole augurare alle persone amate di soffrire, evitate di regalarglielo.

Niente coltelli, forbici o oggetti appuntiti. Sono legati all’azione del tagliare, quindi del dividere e separare. In più sono cose che potrebbero arrecare dolore fisico. Non spendete così i vostri soldi. Inoltre, abolite anche le scarpe. Esse sono sinonimo di movimento, di partenza, quindi di allontanamento.

Sempre secondo antiche superstizioni, poi, le scarpe venivano portare in dono ai morti. Regalarle, dunque, porterebbe sfortuna. Infine, niente salvadanai o portafogli (almeno non vuoti). Mettete sempre una moneta simbolica dentro per tenere lontana la cattiva sorte.