Perché il tradimento fa male quanto uno squarcio sulla pelle? Non è solo questione di fiducia, c’è molto di più

Tradire equivale a rompere uno schema: familiare, personale, di coppia. Vengono ribaltate le abitudini, e ci si ritrova improvvisamente a dover far fronte a un nuovo sentimento, quello dell’estraneità. Come un corpo estraneo che entra nell’epidermide o come quando si impianta un organo esterno, la nostra mente, così come fa il nostro corpo, tende a reagire alla presenza di qualcosa di esogeno e inaspettato. Nel caso del tradimento, la brutta sorpresa porta con sé stupore, incredulità, oltre che rabbia ira e sbigottimento, perché in quel momento tutto quello in cui si credeva viene meno. Crolla in un istante il

futuro che si immaginava con quella persona, i suoi valori, e i sentimenti che si erano dati per scontati e stabili.