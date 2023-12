Re Carlo, il gesto d’amore per Harry e Meghan che nessuno si aspettava: il cuore grande del sovrano

Malgrado gli ultimi giorni turbolenti, re Carlo avrebbe preso una decisione più che sorprendente su Harry e Meghan: nessuno se lo aspettava.

Sono giorni più che tesi a Buckingham Palace a causa dell’uscita del libro bomba “Endgame” di Omid Scobie. Il giornalista britannico, infatti, è molto vicino a Harry e Meghan, motivo per cui in molti pensano in realtà che dietro alle (ennesime) rivelazioni sconvolgenti sulla royal family ci sia proprio lo zampino dei duchi del Sussex che hanno dimostrato specialmente negli ultimi mesi di non riuscire a non trovare una propria quadra.

In altre parole, l’accordo non rinnovato con Spotify per mancanza di contenuti qualitativamente, nonché quantitativamente validi, ha dimostrato come la coppia reale non abbia una sua identità senza i Windsor. E così, anche se ora i livelli di popolarità dei duchi sarebbero tornati quelli di un tempo, alla fine Harry e Meghan sembrano avere a che fare con la famiglia reale più della stessa famiglia reale. Forse a causa anche della nostalgia dello Spare.

Il principe, infatti, starebbe rimpiangendo Londra e la sua vecchia vita, motivo per cui – pur non presenziando a Clarence House per il 75esimo compleanno di Carlo – ha chiamato il padre per fargli di auguri. E quella telefonata è stata così gradita da Carlo che avrebbe preso di recente una decisione davvero inaspettata riguardante il figlio e la nuora.

La decisione di re Carlo su Harry e Meghan che spiazza tutti: cosa ha fatto il sovrano?

Nonostante le ulteriori rivelazioni scottanti in “Endgame” di Omid Scobie – una fra tutte i presunti nomi dei royals che avrebbero espresso commenti razzisti quando Meghan era incinta di Archie – stando alla stampa britannica re Carlo si rifiuterebbe anche solo di prendere in considerazione l’idea di togliere i titoli di Duca e Duchessa di Sussex a Harry e Meghan, malgrado il loro coinvolgimento indiretto.

Il sovrano, infatti, non è un uomo vendicativo e anzi in questi mesi ha dimostrato come stia facendo di tutto per ricucire i rapporti con Harry. Oltre alla “natura” del monarca però, c’è un’altra ragione ben più seria dietro la scelta di Carlo. Una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe raccontato al MailOnline che il re “non vorrebbe mai umiliare suo figlio e sua nuora“.

E mentre Buckingham Palace sta vagliando tutte le opzioni su come rispondere al libro di Omid Scobie, che ha creato più scompiglio di quanto si potesse immaginare, Carlo resta irremovibile. Nonostante tutto, Harry e Meghan continueranno ad essere i Duchi del Sussex.