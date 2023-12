Oroscopo 2024, il nuovo anno sorride ma non per tutti: Paolo Fox svela i segni più fortunati

Il nuovo anno fa tremare alcuni segni secondo quanto emerge dalle anticipazioni di Paolo Fox. Il focus è sull’amore, che si fa meno “leggero”.

La fine dell’anno è alle porte, ecco perché Paolo Fox ha lasciato già intuire qualche dettaglio dell’Oroscopo previsto per il prossimo anno. E se molti penseranno che questo non sia vero, intanto una lettura veloce non fa mai male, anzi, guarda caso “azzecca” sempre.

Infatti, non deve essere un’ossessione, quanto un’informazione da non prendere come sagace, ma leggera e “simpatica”. Alcune anticipazioni sono state date dal famoso astrologo proprio in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della sera. La prima informazione trapelata per il prossimo anno è che Giove sarà in Toro e Saturno nei Pesci.

Di conseguenza, ci sarà un 2024 più conservatore in amore, che rispecchia maggiormente le tradizioni e tende ad essere più rigido. Da giugno, invece, le relazioni tenderanno verso una mentalità più aperta. Ma comunque si tratterà, secondo Fox, di un anno all’insegna del rigore.

Quali saranno i segni più fortunati nel 2024: buone notizie in arrivo per loro

Nel 2024, dunque, l’amore in generale riacquisirà un po’ di tradizione, romanticismo e rigore allo stesso tempo. Non si tratterà più di leggerezza, ma di concrete decisioni in tal senso. Per alcuni potrebbe essere un aspetto burrascoso, per altri la svolta che si stava tanto aspettando.

Un segno in particolare avrà subito delle buone notizie, un semestre ricco di soddisfazioni, una vera e propria rinascita. Ma sarà l’unico: il 2024 sarà positivo per diverse costellazioni. A partire dai Pesci, che passeranno i primi sei mesi dell’anno davvero bene. Dopo un 2023 segnato da più bassi che alti, ci sarà una grande rimonta. Non solo, anche il Toro avrà un inizio anno ultra favorevole.

Per i Cancro sarà un ottimo 2024 in ambito lavorativo. Mentre per il Leone l’estate sarà davvero “dorata”. L’Acquario da maggio in poi avrà una spinta verso un miglioramento sia nel lavoro che nella sfera personale. Non male anche il secondo semestre del 2024 per la Bilancia. Attenzione allo Scorpione, che dopo grosse difficoltà iniziali, in estate avrà un’impennata con Giove non più contro. Per i Sagittario e i Gemelli ci saranno delle risposte inaspettate con veri e propri cambiamenti nel verso giusto.