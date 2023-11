Il presidente russo è deciso ad ingrossare le fila dell’esercito per condurre l’operazione finale in Ucraina

La guerra in Ucraina continua anche a ridosso dell’inverno. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul Medio Oriente, i carri armati russi provano a sfondare le linee ucraine.

Ma in questo momento, nella maggior parte del fronte, si sta vivendo una situazione di stallo che difficilmente potrà essere sbloccata. Ecco, quindi, che per Mosca si sta rivelando l’occasione giusta per poter ingrossare le fila del proprio esercito. Putin, infatti, è deciso a volere più uomini e non vuole perdere questa guerra.

Arruolarsi nell’esercito per distinguere i debiti

La mobilitazione parziale avvenuta la scorsa primavera da parte della Russia non era piaciuta molto a gran parte della popolazione, costretta a prendere parte ad una guerra che non tutti hanno ben compreso. Tuttavia, l’arruolamento di massa avvenuto alcuni mesi fa sembra non bastare al Cremlino, che sta riprendendo ad arruolare uomini, anche se con difficoltà. Ma ora Putin vuole più uomini contro Kiev ed è deciso a raggiungere questo obiettivo in tutti i modi, anche offrendo qualcosa a cui è difficile dire di no.

In particolare, è emerso un curioso caso di una donna russa che ha ricevuto l’invito ad arruolarsi nell’esercito in cambio dell’estinzione dei suoi debiti con una banca. Dopo più di 20 mesi dall’attacco russo ucraino, l’esercito di Putin ha bisogno di personale e sta facendo di tutto per attirare il maggior numero di volontari, in modo da evitare una seconda mobilitazione generale che sarebbe mal vista da gran parte della popolazione. Nel caso della madre russa single di Krasnoyarsk, la donna avrebbe ricevuto da parte delle autorità l’invito ad entrare nell’esercito. In cambio i suoi debiti con la banca sarebbero stati cancellati.

L’episodio è stato riportato dal sito locale Ng24.ru e racconta la storia di una donna, madre single di due bambini di 9 e 13 anni, la quale aveva chiesto in passato un prestito di 800mila rubli (circa 8500 euro). Tuttavia, dopo il divorzio la donna non ha avuto più la liquidità necessaria per poter ripagare il suo debito con Sberbank, una delle banche principali in Russia. Così qualche giorno fa ha ritrovato nella sua macchina una convocazione da parte dell’ufficiale giudiziario, il quale riportava un documento in cui la si invitava a contattare l’ufficio militare. Nel documento veniva riportato l’invito ad arruolarsi, in modo da pagare il suo debito con la banca. Tuttavia, la donna ha rifiutato di arruolarsi, avendo due figli da mantenere.