I 5 trucchetti per essere davvero felice spiegati dalla scienza: non servono soldi o amore “Tutti sbagliano a cercare”

Volete sapere cosa fare per avere una vita felice? Ecco cosa dice la scienza. Ci vogliono solo cinque trucchetti infallibili

Chi di noi non vorrebbe bere un’elisir di lunga vita, ma non solo. Un altro dei desideri più comuni degli esseri umani è quello di riuscire a trovare la felicità almeno fino a che siamo su questa terra e viviamo nel mondo che conosciamo.

Vivere è l’impresa più ardua che esista, ma è anche un dovere nostro da cui non possiamo prescindere e la strada che dobbiamo percorrere deve essere sempre quella più giusta per noi, per stare bene e cercare di realizzare i nostri sogni.

Ognuno di noi ha i suoi interessi e soprattutto i suoi ideali. Quando una persona trova degli ideali li segue durante tutto il cammino della propria vita e in base agli incontri che si fanno nella vita e nelle occasioni propizie o meno che ci si possono presentare, potremmo farci trovare più o meno pronti. C’è chi pensa di poter trovare anche un barlume di felicità terrena nel lavoro e nella realizzazione professionale; chi spera di trovarlo nell’amore, chi nei soldi e nel guadagno, chi nella famiglia. Possiamo rivolgere il nostro sguardo e la nostra attenzione a ciò che preferiamo, ma saremo sempre insicuri.

Ecco quali sono i trucchi per poter essere felici

Ci domandiamo molto spesso se siamo e ci sentiamo felici e realizzati nella nostra vita. E purtroppo quasi sempre non riusciamo a trovare una risposta, tanto meno una risposta positiva. Questo ci porta a vivere sempre in balia degli eventi, come se navigassimo su una barca in bilico, sempre incerti riguardo al futuro e riguardo a noi stessi.

Cosa possiamo fare per dirigere e prendere in mano la nostra vita, anche se questo comporta delle responsabilità più grandi di noi e delle nostre possibilità. In realtà basta riflettere per un secondo. Ci sarebbero, secondo quanto dice la scienza, almeno cinque trucchetti per provare a essere felici senza dover provare a cercare la fonte di questa felicità chissà dove, tanto meno nelle cose che diamo per scontato.

Dobbiamo ricordare prima di tutto che siamo esseri sociali e che la nostra vera essenza ci porta quindi a intraprendere e instaurare dei rapporti con le altre persone, ma è importante che questi rapporti siano di qualità, sinceri, fatti di collaborazione e fiducia e che possano durare nel tempo.

Cerchiamo di compiere dei gesti di generosità e di dolcezza nei confronti del prossimo, chiunque sia, perché ci aiuterà a stare meglio e ringraziamo gli altri anche per le cose che ci sembrano più banali. Impariamo a conoscere noi stessi e ciò che proviamo, assumiamo la consapevolezza di quello che siamo in grado di dare. Non siamo troppo rigidi con noi stessi, ma impariamo dai nostri sbagli.