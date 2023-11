Riconosci la bambina in foto? Oggi ha 72 anni ed è sempre in tv (famosissima)

Riconosci la bambina in foto? Ha commosso tutti con l’ultimo post pubblicato su Instagram. Oggi ha 72 anni ed è sempre in tv (famosissima)

La bambina che vediamo nello scatto qui in basso è davvero una delle donne più conosciute della televisione italiana, ed è davvero impensabile un successo così considerato il ruolo che ha, ma lei ha dimostrato che anche con poco si può fare la differenza se si ha la forza di distinguersi dalla massa. E questa bambina lo ha sempre fatto, mettendosi contro tutto e tutti e lottando con le unghie e con i denti per quello che vuole e per quello in cui crede.

In un periodo storico in cui in tanti si battono per riuscire a guadagnare un piccolo spazio in tv, la bambina di questa foto oggi è davvero conosciutissima ed è riuscita a conquistare un posto davvero importante che oramai è del tutto suo da ben tredici anni a questa parte, ovvero da quando nel 2010 ha avuto il modo di esordire nella trasmissione di Uomini e Donne. Ora avete capito di chi stiamo parlando?

Gemma Galgani commuove i suoi follower con un post: voi l’avevate riconosciuta?

Naturalmente, non può che essere Gemma Galgani, la dama torinese che da 13 anni occupa la sedia rossa di Uomini e Donne. La vediamo all’interno della trasmissione da così tanto tempo perché vuole trovare l’amore, ma purtroppo in tutto questo tempo non è mai riuscita a trovare quello che stava cercando. E così, anno dopo anno, abbiamo avuto modo di assistere ai suoi numerosi appuntamenti fallimentari così come a tante altre situazioni che l’hanno vista come protagonista.

La foto di Gemma da bambina, è stata pubblicata da lei stessa sul profilo Instagram, in occasione della giornata del 2 novembre. Un pensiero è volato naturalmente ai suoi genitori che non ci sono più e che le mancano davvero tantissimo. “Mi avete insegnato tanto, tranne a vivere senza di voi” ha dichiarato Gemma nella didascalia di questo post così tanto commovente.

Nei commenti, tantissime persone che hanno perso qualcuno di caro, altre che hanno dovuto affrontare la morte dei loro genitori e che sanno perfettamente come ci si sente a stare al mondo senza le due persone che, il mondo, te lo hanno praticamente regalato dandoti la vita.