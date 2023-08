Morto poco dopo le riprese della puntata: triste annuncio a Vite al limite

La clinica di Nowzaradan è stata colpita da un lutto poco dopo le registrazioni, i medico e il pubblico sono straziati.

Vite al Limite è un programma dove vengono raccontate molte storie di pazienti fortemente sovrappeso che decidono di mettersi in gioco affidandosi a una clinica esperta nel settore. Queste persone devono combattere contro l’aumento eccessivo del loro peso ogni giorno e l’impossibilità che hanno di muoversi nella loro vita quotidiana.

Spesso rimangono a casa tutto il giorno e di conseguenza perdono molta salute, infatti tendono a morire giovani. L’obiettivo per i pazienti e seguire la dieta indicata loro e perdere i chili che servono per potersi sottoporre ad un intervento di bypass gastrico.

Tuttavia è successa recentemente una tragedia. Uno dei pazienti non ha avuto il tempo di riprendersi dal percorso e i fan sono rimasti senza parole, così come il medico che è straziato dal dolore.

Shock a Vite al Limite, muore paziente

Dopo la registrazione di una puntata di Vite al Limite è successa una tragedia, un paziente è venuto a mancare poco dopo essersi sottoposto all’intervento. Il dottor Nowzaradan che porta avanti il progetto da anni, nel corso del tempo ha salvato molte persone permettendogli di tornare ad avere una vita normale. Dopo l’intervento di bypass gastrico infatti si torna in salute.

Ma non tutte le storie hanno un lieto fine purtroppo, la produzione ha di recente pianto la scomparsa di un paziente del programma che aveva conquistato il loro cuore e anche quello del pubblico con la sua storia toccante. È stata indubbiamente una delle storie che ha colpito maggiormente. Il suo nome era Henry Foots e aveva deciso di affidarsi Nowzaradan come ultima spiaggia per poter riprendere in mano la sua vita.

Molti drammi della sua vita lo avevano condotto all’obesità, aveva raggiunto i 317 chili. L’uomo di origini texane era stato immediatamente collocato a Houston per seguire il programma alimentare di Nowzaradan fatto appositamente per lui. Era già riuscito a perdere 154 kg, un ottimo risultato.

Dopo però l’operazione di bypass, durante la quale aveva avuto un arresto cardiaco, l’uomo è deceduto. Proprio al termine delle registrazioni, la sua morte è avvenuta in circostanze misteriose ancora poco chiare alle autorità, la famiglia ha deciso di mantenere il riserbo sulla questione ma secondo alcune fonti della stampa americana, avrebbero rivelato che si è trattato di un malore mentre era alla guida.