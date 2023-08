Giorgia Palmas, un nuovo inizio bollente: in bikini è “una vera dea”

Il nuovo inizio di Giorgia Palmas lascia tutti senza fiato, in bikini è un vero spettacolo e per i fan è impossibile non perdere la testa.

Con la sua incantevole bellezza e la sua sensualità da vendere Giorgia Palmas riesce a conquistare continuamente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Questi non si stancano mai di ripeterle quanto sia irresistibile e super seducente, la adorano.

In passato approdò sul piccolo schermo nei panni di velina a Striscia la notizie, un ruolo che le fece ottenere non poca visibilità. Da anni fa parte del mondo dello spettacolo ed è amatissima anche sui social. Sul suo profilo Instagram ad oggi conta quasi 2milioni di follower, questi quotidianamente le manifestano affetto e sostegno e lei li aggiorna continuamente.

Spesso pubblica dolci scatti di famiglia, la storia d’amore con Filippo Magnini procede a gonfie vele e in moltissimi li amano come coppia. Ad infuocare il web ci pensano però le sue foto sensuali e piccanti che non mettono in evidenza solo la sua spettacolare bellezza ma anche il suo corpo mozzafiato, Giorgia Palmas è uno schianto.

Giorgia Palmas in bikini sfoggia un corpo da favola, fan impazziti

Il tempo passa ma lei è sempre più seducente e incantevole, infatti è impossibile che passi inosservata. Al momento si sta godendo la sua splendida vacanza in Sardegna con la famiglia, l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha steso praticamente tutti.

Il post la ritrae in posa con addosso un minuscolo bikini che mette bene in evidenza il suo fisico statuario, in forma smagliante come sempre ha fatto perdere la testa a tutti coloro che la seguono. Nella didascalia saluta luglio e accoglie agosto, un nuovo inizio bollente che nemmeno questa volta l’ha fatta passare inosservata. I suoi seguaci non hanno capito più nulla non appena l’hanno vista, davanti alle sue magnifiche forme e alla sua straordinaria bellezza hanno perso la testa. Per i fan è una dea, l’hanno riempita come sempre di complimenti e like.

Giorgia Palmas è bella da svenire e tutte le volte che si mostra conquista proprio tutti. Nello scatto si mette in posa e guarda da un’altra parte, i suoi affezionati e tantissimi follower invece non riuscivano a toglierle gli occhi di dosso. Il pezzo di sopra del costume fa fatica a contenere le sue curve da sballo, sembra infatti che l’esplosivo décolleté stia per fuoriuscire, ciò che si intravede ha infuocato non poco il web.