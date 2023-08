Il segreto dei truccatori professionisti per ringiovanire subito le clienti: finalmente la verità

Che cosa fanno i make-up artisti per far sembrare le loro clienti più giovani? Scopriamolo subito.

Sapete qual’è la migliore preparazione per la pelle prima di ricevere il trucco? Ve lo spieghiamo noi. I make-up artisti seguono varie tecniche per ottenere un effetto ringiovanente nelle loro clienti e molto fanno anche i prodotti scelti con attenzione in base alla pelle da trattare.

Il trucco, se ben fatto è davvero in grado di restituire un viso completamente diverso. Più bello, riposato e anche giovane. Quello che vogliono tutte le donne. Voler ottenere questo effetto non significa disprezzare il tempo che passa e i segni sul nostro viso, ma vuol dire solo prendersi cura di sé.

Una buona preparazione per il trucco infatti è fondamentale per preservare la giovinezza della pelle. I prodotti che mettiamo sul nostro viso e il modo in cui lo facciamo hanno degli effetti e noi vogliamo che siano positivi. Ogni pelle ha esigenze diverse e anche ogni età le ha, infatti quello che funzionava a 20-30 anni potrebbe non funzionare a 40-50.

Tecniche per make-up ringiovanente

È importante imparare le tecniche e trovare i prodotti che si adattano maggiormente alle nostre esigenze. Il make-up è per tutti, bisogna solo trovare il proprio equilibrio nell’utilizzarlo e vedrete che vi farà sentire più sicure di voi. Secondo gli esperti, spesso dipende sopratutto dalla luce e il modo in cui si va a creare con le tecniche varie. Scopriamo come i make-up artisti ottengono questo. Come abbiamo detto, i prodotti sono fondamentali, per esempio della Bobby Brown cosmetics c’è una maschera esfoliante incredibile da fare tre volte a settimana.

La pelle ha bisogno di essere pulita e detersa prima di applicare il trucco. Questa maschera ha potenti enzimi derivanti da alcuni frutti che eliminano la pelle morta e la nutrano intensamente. Un altro prodotto irrinunciabile è il fondotinta coprente, se avete imperfezioni non vorrete farvelo sfuggire. Ce ne sono molti tipi, uno valido è quello di Armani che è illuminante.

Non dimenticatevi poi della crema solare per il viso, importantissima da usare sotto al trucco anche in inverno. I raggi battono lo stesso e purtroppo sono quelli responsabili dei tumori della pelle e delle rughe. Quindi usatela sempre. Altri prodotti che dovreste sempre avere con voi sono una buona crema idratante, una cipria, un blush, un bronzer e anche una crema contorno occhi. Chiaramente non potete dimenticarvi di un buon lipstick per idratare le labbra.