L’accessorio più amato di Kate Middleton costa davvero pochissimo e si trova su Zalando

Puoi imitare lo stile di Kate Middleton con questo accessorio a poco prezzo su Zalando: ecco tutte le informazioni a riguardo.

Principessa del Galles, futura regina consorte e tra le donne più influenti del mondo, Kate Middleton ormai da diversi anni non soltanto è costantemente sotto i riflettori, ma è anche una vera e propria icona di stile. Non a caso, da quando è diventata prima la fidanzata del principe William, poi la sua consorte, ha avuto un impatto travolgente sulla moda e sui costumi del Regno Unito (ma non solo).

Il “Kate Middleton effect” (così chiamato quel fenomeno di influenza sui costumi definito dai media) continua ancora oggi e, ad ogni uscita pubblica della principessa del Galles, gli occhi sono sempre puntati non soltanto sui suoi modi di fare (sempre impeccabili), ma anche sui suoi particolari outfit.

Spesso, la consorte del principe William non manca di sfoggiare capi e gioielli costosissimi, ma nonostante questo sa essere elegante anche quando fa scelte decisamente più “low cost”: sai che puoi trovare proprio questo accessorio su Zalando, ad un prezzo molto più che accessibile? Ecco tutti i dettagli a riguardo

Gli orecchini di Kate Middleton su Zalando: il costo è davvero sorprendente

In molti ne sono rimasti sorpresi, ma alla recente apparizione al Maidenhead Rugby Club la principess del Galles ha sfoggiato un look decisamente diverso rispetto a quello indossato, pochi giorni prima, alla partecipazione al royal wedding del principe ereditario Hussein in Giordania. Sui campi di rugby nel Berkshire, come madrina della nazionale di rugby inglese, Kate Middleton ha mostrato a tutti il suo lato sportivo indossando una t-shirt turchese, dei pantaloni da jogging e delle scarpe da ginnastica.

A spiccare, vista anche la pettinatura (coi capelli raccolti in una coda) i particolari orecchini, acquistabili ad un prezzo molto più che accessibile. Il modello in questione è un paio di cerchietti dorati prodotti dal brand Orelia Jewellery: sebbene siano bellissimi e ben fatti ed aiutino ad illuminare i meravigliosi lineamenti della principessa del Galles, questi accessori sono acquistabili in Italia ad un prezzo di 19.99 euro su Zalando.

Il brand è uno dei preferiti della Middleton, tanto che la stessa azienda sul suo sito ufficiale (dove si possono acquistare gli orecchini a 18 sterline) mostra con orgoglio la frase “As seen on the Duchess Of Cambridge”, una sorta di inciso per ricordare ai clienti la benedizione della consorte del principe William. Chiunque ammiri lo stile della principessa del Galles, può ora avere la gioia di indossare i suoi stessi orecchini.