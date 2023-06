La dieta che allunga la vita di oltre 10 anni: l’incredibile nuovo studio

Secondo un recente studio, c’è un’incredibile dieta che può allungare la vita di oltre 10 anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Seguire una buona dieta alimentare è fondamentale tutto l’anno, sebbene l’estate sia il periodo preferito dalle persone. Questo perché si avvicina la prova costume e la voglia di perdere quei chili di troppo accumulati durante i mesi invernali diventa un’esigenza fondamentale per passare la prova costume.

In generale però, seguire alcuni consigli utili e stare attenti a ciò che si mangia durante l’anno può portare ad un benessere mentale e fisico che poi si protrae anche sulle attività di tutti i giorni e sull’attività che decidiamo di fare per tenerci in forma. Stando a quanto rivelato da un recente studio, tra le tante diete ce n’è una che ha un vantaggio pazzesco: può allungare la vita di oltre 10 anni!

Dieta che ti allunga la vita, provala subito

E se ti dicessimo che esiste una dieta che permette di allungarti la vita di oltre 10 anni? A rivelarlo è un recente studio, secondo cui assumendo questi alimenti con frequenza durante la settimana si possano registrare benefici mai visti prima d’ora. Oltre che ad avere l’apporto calorico necessario e ad evitare cibi spazzatura che provocano aumenti indesiderati del peso.

Il segreto sta nell’assumere alimenti come legumi, cereali integrali e frutta a guscio. Andando ad evitare carne rossa e carni meno lavorate quando possibile. Stando a quanto spiegato dagli esperti, sarebbero i giovani a poter beneficiare maggiormente dei consigli appena dati per la dieta. Con un impatto sulla vita e sulla sua durata da non sottovalutare.

Per gli anziani il discorso cambia leggermente, ma comunque si dice che per i 60enni l’aspettativa di vita potrebbe aumentare di circa 8 anni, mentre per gli 80enni la media è di 3,4 anni in più. Per poter assumere questi alimenti in maniera continua e senza che siano di troppo o ti stanchino, potresti pensare di affidarti ad un esperto, ad un nutrizionista che ti possa fornire tutti gli elementi necessari per mangiare bene, dimagrire e restare in forma. Andando ad allungare la tua aspettativa di vita. Questo perché i cibi che ti abbiamo elencato possiedono alcune proprietà naturali che vanno a portare benefici al nostro organismo e alla durabilità di organi e muscoli. Senza dimenticare gli enormi vantaggi per il cervello e per il sistema nervoso.