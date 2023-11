Kate Middleton come Lady Diana, il dolce gesto ha commosso il web: cosa ha fatto la Principessa

Kate Middleton ricorda davvero moltissimo Lady Diana. A conferma di questo, il dolce gesto che ha commosso tutto il web. Di cosa si tratta?

Non ci sono davvero dubbi sul fatto che al momento Kate Middleton, Principessa del Galles, sia una delle persone più amate in assoluto dal popolo britannico. Tanto da riuscire a mettere in secondo piano non solo il marito William, ma anche il Re Carlo, che pare risentire molto di questa situazione.

Come se non bastasse, a metterci il carico ci sta la consapevolezza della grande somiglianza, nei gesti e nelle parole, della mai dimenticata Lady Diana, madre di William e Principessa del Galles prima di lei: un ruolo che per tanti versi le stava stretto ma che la accomuna sempre di più alla futura Regina. In particolare, oggi ci concentriamo su un gesto che ha commosso tutto il web e che ancora di più la avvicina alla donna che non ha mai conosciuto, ma con cui pare condividere lo stesso destino: Lady Diana Spencer.

Lady Diana e Kate Middleton: quel gesto le accomuna davvero moltissimo

Per capire bene il motivo per cui tutti quanti sono rimasti senza parole, dobbiamo concentrarci in particolare su un gesto che Kate Middleton ha compiuto in una delle sue tante visite tra gli ospedali: in un frame ripreso anche dai social, si vede la Principessa del Galles essere molto affettuosa con un bambino che la voleva conoscere da vicino.

Un gesto emozionante, reso ancora più speciale dal fatto che somiglia moltissimo a quello che fece, nello stesso modo molti anni fa, proprio Lady Diana che non mancava mai di far sentire il suo amore e la sua vicinanza alle persone che ne avevano bisogno e in modo particolare ai più piccoli, lei che molto spesso si trovava a stare per diverso tempo lontana dai figli.

Insomma, due momenti lontani nel tempo ma che nemmeno a farlo apposta sono cosi vicini, tanto da avere commosso tutte le persone che hanno trovato nella similitudine qualcosa di davvero unico e irripetibile. Non ci sono davvero dubbi, Kate Middleton ha raccolto in pieno lo scettro di quello che molti anni prima era stata Lady Diana, con una sola grande differenza, il suo destino sarà certamente più roseo e felice di quello che tragicamente è stato il suo.