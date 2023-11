Casa di Michela Persico addobbata (già) per il Natale: il dettaglio da sogno che tutti prendono ad esempio

Il Natale è già arrivato a casa di Michela Persico e della sua famiglia. Ecco gli addobbi più belli mostrati sul profilo Instagram.

Giornalista sportiva e compagna del calciatore Daniele Rugani, Michela Persico è nota per la partecipazione e la conduzione di numerosi programmi televisivi. Bergamasca di nascita, dal 2020 è mamma di Tommaso e non ha mai smesso di lavorare nel mondo della televisione e dello spettacolo. La passione per il giornalismo nasce durante gli anni dell’università, quando inizia a frequentare uno stage presso gli studi di Telelombardia, partecipando alla trasmissione sportiva Qsvs (Qui Studio a Voi Stadio).

In pochi anni Michela Persico viene contattata dagli studi di Mediaset, che le propongono un ulteriore stage presso la redazione del Tgcom24. Dopo una breve pausa dallo studio dovuta ai ritmi lavorativi, si laurea in Lingue e comunicazione a Bergamo, studiando grazie alle lezioni di un insegnante privato. Nel 2014 collabora con Premium Sport e appare in trasmissioni televisive di rilevanza nazionale come Veline e Quelli che il calcio, noto programma sportivo Rai condotto da Nicola Savino.

Nel 2019 decide di ampliare i propri orizzonti professionali partecipando come curatrice della rubrica L’ha detto la Tv all’interno del programma di Rai 2 Detto Fatto. La giornalista e conduttrice condivide molti aspetti della sua vita professionale e privata sul suo profilo Instagram ufficiale, che conta più di 2 milioni di followers. Ultimamente, ha svelato ai fan anche i suoi nuovi addobbi natalizi.

Natale a casa Persico: le decorazioni fanno impazzire tutti

Il Natale a casa di Michela Persico è già arrivato e la conduttrice non ha perso tempo nel condividere alcuni scatti della sua casa addobbata per l’occasione. Per questo 2023, la giornalista ha chiesto l’aiuto della sua amica, nonché fidata wedding and event planner, Silvia Slitti. L’arredatrice ha studiato con cura gli spazi del suo appartamento prima di procedere al posizionamento delle decorazioni natalizie, in modo tale da capire gli angoli migliori da sfruttare.

L’effetto è estremamente sofisticato, con addobbi che richiamano la stessa tonalità del bianco e dell’oro e che creano un’atmosfera accogliente e festosa. Michela è sembrata entusiasta del risultato e ha ringraziato pubblicamente l’amica Silvia Slitti per il suo talento e professionalità nel settore. I fan di Persico sono già impazziti per le decorazioni natalizie nella sua casa e hanno commentato con fervore sotto i post e le storie Instagram della conduttrice.