Kate Middleton, all’improvviso non è più lei la preferita dagli inglesi: spodestata proprio da lei

Kate Middleton non è più la donna più amata dagli inglesi infatti prima di lei c’è un’altra che sta rapendo l’attenzione di tutti.

Come avrà preso Kate Middleton il fatto di passare in secondo piano rispetto a un’altra donna? A quanto pare per gli inglesi prima di lei ne viene un’altra, forse non tanto famosa, ma sicuramente che rapisce l’attenzione: ecco di chi si tratta.

Non basta essere la Principessa del Galles, la futura Regina Consorte e la mamma dell’erede al trono di Inghilterra. Per essere davvero notate ci vogliono anche altre qualità e, a quanto pare, ci sono donne che hanno più appeal di Kate Middleton. Ormai abituata a vederla in ogni salsa avrà un po’ stancato gli inglesi? Ecco cosa sta accadendo nel Regno Unito!

Kate Middleton non è la preferita degli inglesi: ecco perché non è più al centro dell’attenzione

Forse Kate Middleton non si sarebbe mai aspettata di essere snobbata, e di non essere al primo posto nella scala di gradimento eppure è quello che è accaduto alla Principessa del Galles. Quest’anno non è sicuramente lei la donna che ha più colpito gli uomini inglesi, attratti da un’altra che ha saputo attirare l’attenzione dell’altro sesso. Se tutti gli occhi sono sempre puntati su di lei ovunque, per questa volta dovrà farsene una ragione: fuori la scuola dei figli non è la Regina!

Secondo quanto scrive il Mirror infatti l’episodio riguarda la scuola di Thomas’s Battersea quando il principe George e la principessa Charlotte venivano accompagnati a scuola da mamma Kate. L’intento era quello di compiere un gesto normale, dare ai figli un’educazione più semplice. È chiaro che in tanti erano colpiti dalla presenza della Principessa in persona, ma pare proprio che i papà degli altri alunni fossero interessati a un’altra mamma. È stato un genitore anonimo a scrivere al The Mail che un’altra era al centro dell’attenzione.

Nella lettera indirizzata al The Mail il genitore scrive: “Nessuno dà davvero una seconda occhiata a Kate quando lascia la scuola. Abbiamo anche una modella di Victoria’s Secret che fa la corsa scolastica, e i papà sono molto più interessati a lei“. Una voce che risulta molto bizzarra in questi giorni in cui il Mirror parla di una scappatella tra il Principe e una modella di Victorias’s Secret. Sempre secondo il tabloid la Middleton avrebbe vietato al marito di andare a scuola e avrebbe poi deciso per il cambio scuola.