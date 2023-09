Barbara D’Urso, ecco dove la potremmo rivedere

La signora Barbara D’Urso è fuori da Mediaset, ma non dalla tv. Ecco dove potremmo rivederla nei prossimi mesi. Una proposta inedita.

Appare ormai noto che Pier Silvio Berlusconi voglia dare un nuovo volto alle reti televisive da lui gestite. Il suo intento è quello di alzare l’asticella di Mediaset, tanto da poter fare una valida concorrenza alle reti Rai. Difatti per la nuova stagione ha optato per diversi cambiamenti. Un rinnovamento che parte dai programmi del day time per poi arrivare alle fiction, sul quale ha deciso di puntare molto. La sua decisione di non rinnovare il contratto a Barbara D’Urso è collegata al suo desiderio di rinnovamento.

La signora D’Urso è stata alla guida di Pomeriggio 5 per ben quindici anni, salvo poi dover dire addio al suo pubblico. Quella del 2022-2023 è stata l’ultima stagione al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5. Pier Silvio, infatti, mosso dal suo intento di alzare la qualità dei programmi, ha scelto di sostituirla con Myrta Merlino, un nome di spicco del giornalismo. Barbarella nazionale, del resto, per più di un decennio ha portato avanti un programma all’insegna del trash e della bassa informazione. Difatti è stata più volta additata come una speculatrice, disposta a fingere pur di fare ascolti con la televisione del dolore e della disinformazione.

Tuttavia oltre ai detrattori, la nota conduttrice napoletana ha avuto anche sostenitori. Il pubblico, che in questi anni ha seguito con affetto la sua trasmissione, sentirà senz’altro la sua mancanza. Per D’Urso, però, potrebbero esserci importanti novità in futuro.

Barbara D’Urso potrebbe tornare a condurre un programma molto importante

In questi ultimi mesi si è parlato a lungo di Barbara D’Urso e della vicenda che l’ha vista protagonista. Cacciata da Mediaset, sostituta da un’altra conduttrice, la donna serba sicuramente rancore verso i vertici della rete del Biscione. Tuttavia la vita continua e Barbarella non è certo una donna che si abbatte facilmente. Con coraggio e determinazione potrebbe, infatti, tornare presto in tv.

Sebbene sia diventata nel corso degli ultimi anni la reginetta del trash, la signora D’Urso è una donna amata dal pubblico. Dunque ben presto potrebbe arrivare per lei una proposta di lavoro molto allettante. A quanto pare Mara Venier ha in serbo di lasciare la conduzione di Domenica In. La donna, infatti, ha più volte dichiarato che la prossima potrebbe essere la sua ultima stagione al timone della trasmissione domenicale. A sostituirla potrebbe essere proprio l’esuberante Barbara. Le due donne sono molto amiche, e zia Mara sarebbe ben lieta di lasciare il testimone ad una persona di sua conoscenza. Tuttavia siamo ancora nel campo delle ipotesi. Non ci sono notizie ufficiali a riguardo e i vertici Rai non si sono ancora espressi.

“Se le lascerò il mio posto? Beh il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi” ha dichiarato la signora Venier riguardo alla possibilità che possa essere l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 a sostituirla.