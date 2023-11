Gli ostaggi a Gaza umiliano Netanyahu

In un video pubblicato sui social dai miliziani di Hamas, alcuni ostaggi rapiti e portati a Gaza umiliano Netanyahu

Le guerre sono ciò che di più brutto può realizzare un uomo. Queste però non si combattono solamente con armi da fuoco e carri armati, ma anche con la psicologia e la propaganda.

È ciò che sanno bene i miliziani di Hamas, i quali nelle scorse ore hanno pubblicato un video sui social in cui si vedono alcuni ostaggi umiliare Netanyahu. Questi urlano, gridano e chiedono al premier israeliano di rendere conto del suo fallimento. Ma il premier è impassibile: “Si tratta solo di propaganda”.

“Facci tornare dalle nostre famiglie adesso!”

Non mostrano paura o segni di violenze le tre donne riprese da una camera in un video girato dai miliziani di Hamas e poi pubblicato sui social. Solo tanta rabbia e frustrazione per essere in una situazione al confine tra la vita e la morte e per chiedere a gran voce la liberazione immediata. Nel video si vedono tre donne chiedere di essere liberate e criticare aspramente Benjamin Netanyahu, Primo Ministro israeliano, per la sua politica e le decisioni prese negli ultimi mesi come simbolo di fallimento generale del sistema.

🇵🇸🇮🇱 Israeli Hostages Held By Hamas Call Out Netanyahu (English Subtitles) “Your position means that you want to kill us.” pic.twitter.com/Tx6NWvgTPy — Censored Men (@CensoredMen) October 30, 2023

“Ti sei impegnato a liberare tutti – dice una delle donne prese in ostaggio, riferendosi a Netanyahu – ed invece noi stiamo pagando il tuo fallimento politico, militare e di sicurezza dello Stato per il tuo disastro avvenuto il 7 ottobre”. La donna accusa pesantemente Netanyahuh e lo addita come unico responsabile del fallimento della sicurezza per la popolazione israeliana durante gli attacchi e il massacro condotto da Hamas. L’ostaggio continua dicendo che doveva esserci un cessate il fuoco ma che questo non è avvenuto. Poi incalza il premier e dice. “Liberaci tutti. Facci tornare della nostre famiglie adesso, adesso!“.

Il video ha fatto rapidamente il giro dei social ed è arrivato allo stesso Primo Ministro israeliano che ha quindi deciso di commentare. Netanyahu ha infatti risposto replicando al contenuto del video, accusando i terroristi di Hamas di compiere “una crudele propaganda psicologica“. Il Premier ha infatti catalogato il video come un tentativo di Hamas si sfruttare gli ostaggi a loro favore e aumentare il caos in Israele. Un video che comunque non è stato trasmesso dalle reti televisive nazionali in Israele, le quali hanno deciso di non rilanciare i video prodotti dai miliziani di Hamas. “Si tratta di guerra psicologica – ha commentato un giornalista della tv Kan – dunque non serve rilanciarla”.