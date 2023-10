Un frigorifero ha ucciso una coppia in viaggio di nozze

Giovane coppia in luna di miele muore a causa di un frigorifero malfunzionante: i due si erano sposati solo due settimane prima.

Si sposano nel mese di aprile e partono finalmente per la luna di miele. Un viaggio entusiasmante che segna l’inizio della loro vita insieme. Una volta raggiunta Maiorca, la coppia organizza una gita in barca. Si tratta tuttavia di un sogno che non riusciranno mai a realizzare. Di fronte all’assenza ingiustificata, i servizi di emergenza raggiungono Jaime e Mary nella residenza presa in affitto a Cala Mesquida. Gli operatori di soccorso trovano i corpi dei neosposi privi di sensi, uno accanto all’altro.

Lui viene dichiarato morto immediatamente, mentre Mary viene ricoverata repentinamente presso l’ospedale di Manacor. Nonostante le cure e l’assistenza costante di medici ed infermieri, la neo sposa è morta all’inizio del mese a causa delle gravi condizioni polmonari. La coppia è stata uccisa da una fuoriuscita di monossido di carbonio. Responsabile della tragedia, un elettrodomestico malfunzionante collocato nella villetta estiva.

Coppia di neosposi uccisa da un frigorifero: un tragico scherzo del destino

Progetti di vita che non vedranno mai una concreta realizzazione. Mary Somerville si è spenta il 2 luglio scorso, all’età di 39 anni, reduce da un lungo ricovero presso il St Columba’s Hospice Care di Edimburgo. I danni causati dall’inalazione di monossido di carbonio si sono rivelati fatali. Secondo le autorità potrebbe trattarsi di un frigorifero malfunzionante. E’ stata dunque la scorretta manutenzione degli elettrodomestici della villetta a togliere la vita alla giovane coppia. “L’amata moglie del defunto Jaime” – si legge sul comunicato funebre – “figlia adorata di Helena e David, sorella molto amata di Misha e John, anche una cara cognata, zia e amica di molti”.

Mary era originaria di Abriachan ed insegnava yoga presso la Art of Living Foundation di Edimburgo, mentre Jamie era originario di Madrid, ma si era trasferito ad Edimburgo per lavorare in una società di investimenti scozzese. “Molte persone conoscevano Mary attraverso il suo ruolo di insegnante dell’arte di vivere” – così il direttore esecutivo della Edimburgh Interfaith Association ha espresso le sue condoglianze: “Ricorderò Mary per la sua personalità calorosa e per il suo sorriso che illuminerebbe ogni stanza” – ha concluso Iain Stewart. I funerali della giovane donna sono stati organizzati dall’Inverness Crematorium.