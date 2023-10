iPhone 15 Pro VS Google Pixel 8 Pro Max: qual è più veloce? Il risultato non lascia dubbi

Quale dei due cellulari è il più veloce in assoluto? La risposta ti lascerà a bocca aperta: scopri il vincitore.

Il mercato della tecnologia è popolato da diversi tipi di consumatori. Da una parte vediamo quelli che amano i cellulari di Google per esempio. E dall’altro lato, invece, chi omaggia i prodotti Apple. Si tratta di dispositivi elettronici speciali e che tutti desiderano avere. Però ci si sta chiedendo quale dei rispettivi top di gamma sia il migliore. Ci stiamo riferendo al Google Pixel 8 Pro e all’iPhone 15 Pro Max.

Si tratta di smartphone eccezionali e che tutti desiderano avere. Sono stati lanciati in due periodi diversi, però sono rimasti nei cuori di tutti. Ad oggi ci si chiede quale dei due dispositivi sia il migliore, e per farlo è sufficiente eseguire un benchmark (test di misurazione). In questo modo i cellulari sotto stress dovranno dare del loro meglio per mostrare fino a che punto sono prestanti. Vediamo quali sono i risultati dei test.

Google Pixel 8 o iPhone 15 Pro Max, chi è il più veloce? I risultati non mentono

Partiamo con il dire che l’iPhone 15 Pro Max ha un chip A17 Pro, 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione NVME. Il sistema operativo, invece, è iOS 17. Il Google Pixel 8 Pro utilizza un chip Tensor G3 (l’ultimo realizzato da Google), inoltre ha 12 GB di RAM e uno spazio di archiviazione UFS 3.1. Il sistema operativo è Android ovviamente. Queste sono le caratteristiche tecniche dei due dispositivi.

I risultati sono stati eclatanti. Sembra che l’iPhone 15 Pro Max abbia registrato un punteggio single-core di 2890 punti e un punteggio multi-core di 7179. Il Google Pixel 8, d’altro canto, ha registrato risultati più bassi. Parliamo di 1760 punti in single-core e 4442 in multi-core. L’esito non è neanche casuale, anche perché nessun Google Pixel ha mai vinto in un test di misurazione delle prestazioni.

Android utilizza la memoria in un modo diverso da Apple. Nel suo caso ha almeno il 50% in più di batteria che si sovraccarica in Java, e anche nel modo in cui vengono eseguite le app. Apple non consuma così tanto batteria ed è certamente più efficiente. Comunque sia può riprodurre senza alcun problema i giochi di classe AAA. Per il momento l’iPhone 15 Pro Max pare che sia uno degli smartphone migliori del mercato. E seppur abbia perso il confronto, anche il Google Pixel 8 Pro lo è.