Se viaggi a Natale attenzione al caro voli: ecco come spendere meno con questo trucco

Come far fronte al caro voli sotto Natale? Ci sono alcuni metodi che vi consentiranno di abbattere i costi e spendere molto meno

Chi deve viaggiare in prossimità del Natale lo sa bene, i prezzi dei voli aumentano esponenzialmente e muoversi potrebbe costare un vero salasso.

Per questo occorre conoscere alcune strategie che potrebbero aiutarvi a risparmiare consistenti somme di denaro riuscendo comunque a viaggiare anche nel ‘periodo caldo’. Questi trucchi se applicati correttamente, consentono di far fronte al caro voli sborsando decine di euro in meno per ogni biglietto e potrebbero riguardare anche i viaggi all’interno dell’Italia.

Chiaramente la prima regola è sempre quella, non solo di confrontare i prezzi praticati dalle varie compagnie aeree ma anche di valutare le differenze di prezzo da un giorno con l’altro e anche su base oraria perché le cifre proposte potrebbero risultare ampiamente diverse a seconda del giorno e dell’ora scelta per partire o per tornare.

Caro voli sotto le feste, quali sono le strategie per risparmiare: il trucco da provare

Il costo però può essere ulteriormente abbattuto. Come? Facendo scalo, ovvero inserendo tappe intermedie anche per viaggi non particolarmente lunghi. Ne è un esempio la tratta Milano-Catania: triangolando il volo con un passaggio in Albania (scalo a Tirana) infatti si potrebbe arrivare a risparmiare, a seconda dei giorni scelti per decollare, tra i 50 e i 100 euro.

Partendo il 15 e rientrando l’8 si arriverebbe a spendere, con alcune compagnie low cost, 355 euro bagaglio compreso. Ma passando da Tirana nei medesimi giorni il prezzo del biglietto diventa 294 euro. Andando a ‘combinare’ due compagnie sempre con scalo a Tirana si potrebbe arrivare a spendere, senza bagaglio da stiva, anche 150 o 100 euro. Chiaramente bisognerà mettere in conto che un viaggio la cui durata è mediamente di 1 ora e 40 minuti potrebbe durare molte ore. In questo caso quasi 6 per l’andate e addirittura 27 ore e 25 minuti al ritorno.

In ogni caso decidere di fare scalo potrebbe per molti rivelarsi la strategia giusta per risparmiare e a tal proposito vi sono anche altre località per creare la perfetta triangolazione. Per esempio nel caso del volo Bologna-Catania, si potrebbe puntare sullo scalo a Parigi per risparmiare quasi 200 euro.

Chiaramente si tratta di importi suscettibili di variazioni costanti sulla base dei prezzi applicati quotidianamente e solo ‘fermando’ il viaggio si potrà avere la conferma del risparmio ottenuto.