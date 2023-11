Elena Santarelli, dopo il dramma è tornato il sereno: gli scatti commuovono tutti

Sui social l’incantevole Elena Santarelli pubblica un set di foto che ha fatto commuovere i suoi tantissimi fan: dopo il dramma si gode il sereno.

Tutte le volte che si mostra Elena Santarelli lascia i suoi tantissimi e affezionati fan senza fiato con la sua straordinaria bellezza e la sua sensualità da vendere. I seguaci non si stancano mai di farle notare quanto sia affascinante e splendida, impazziscono per lei.

Nel mondo dello spettacolo e della televisione è approdata quando era giovanissima, sin dall’inizio conquistò tutti con il suo irresistibile fascino e il suo talento. Negli anni l’abbiamo vista nei panni di showgirl e conduttrice, ma anche in quelli di attrice, con il suo modo di fare conquista praticamente tutti.

Qualche anno fa l’amata Elena Santarelli, insieme alla sua bellissima famiglia, ha dovuto fare i conti con un vero e proprio dramma, quale? La malattia del figlio Giacomo. Per molto tempo infatti il ragazzo ha lottato contro un tumore cerebrale, aveva solamente otto anni quando si è ammalato ed era il 2017.

Le cure sono state davvero dure, lunghe e dolorose. Per tutti sono stati momenti strazianti ma fortunatamente dopo due anni di terapie il figlio della nota conduttrice ha iniziato a stare meglio. Da allora le cose pian piano sono migliorate sempre di più, come lei stessa ha più volte detto. Oggi Giacomo sta bene ma si sottopone regolarmente ai controlli perché il tumore potrebbe tornare.

Dopo anni drammatici Elena Santarelli si gode serenità e felicità, le foto su Instagram commuovono i fan

Sui social la splendida conduttrice e showgirl condivide spesso la sua quotidianità con tutti coloro che la seguono e la amano. Con la sua spettacolare bellezza e il suo fascino irresistibile fa impazzire sempre tutti. Tuttavia, un post pubblicato nei giorni scorsi ha commosso non poco i suoi seguaci, felici di vederla mentre si gode il sereno dopo il dramma che ha vissuto insieme alla sua famiglia.

Gli scatti la ritraggono allegra e spensierata insieme al marito Bernardo Corradi, i due stanno insieme da moltissimi anni e appaiono sempre più complici e innamorati. Elena Santarelli, inoltre, è un’ottima cuoca, e in diverse occasioni ha condiviso le sue ricette con i fan. In uno degli scatti mostra loro proprio delle tagliatelle fatte in casa e sorride. La normalità che può vivere dopo il dramma vissuto rende lei e la sua famiglia molto più sereni.