Relazioni tossiche e pericolose: come capire se il partner non è quello giusto

State insieme da poco ma tu non sei felice come dovresti e vorresti essere? Ci sono segnali precisi per capire se la tua relazione è tossica.

Le relazioni tossiche non sono solo quelle in cui avvengono tradimenti o violenze fisiche. Ci sono milioni di modi in cui un rapporto può essere nocivo e farci stare male.

Sono in crescita i fenomeni di violenze sulle donne, di uomini che uccidono le ex compagne o che le massacrano di botte. Tutti crimini orribili da condannare con pene certe e severe. Ma la violenza non è solo quella fisica. Sicuramente è grave, in quanto può uccidere. Tuttavia, ci sono infinite forme che si possono mettere in atto in una coppia. E le vittime possono essere anche uomini, non esclusivamente donne.

Può capitare di innamorarsi della persona sbagliata e di vivere una relazione tossica senza neanche rendersene conto finché non è troppo tardi. Perché un pugno in faccia induce subito a scappare e a chiudere una relazione, mentre altre forme di violenza sono più subdole e ci tengono legati al nostro carnefice.

Ecco i segnali che la tua relazione è tossica

È importante riconoscere il prima possibile i segnali che la nostra relazione è tossica e che, alla lunga, ci distruggerà la vita. Inutile sottolineare che l’unico modo per uscire da una storia simile è chiuderla e se necessario farsi aiutare da un professionista, come uno psicoterapeuta.

Il primo segno che stai vivendo in una relazione tossica è l’eccessiva gelosia che sfocia in possesso. Ognuno di noi non appartiene a nessuno se non a se stesso. Non dovrebbero esserci persone a vietarci di vestirci o truccarci come vogliamo, oppure di uscire con i nostri amici.

Il secondo campanello d’allarme è il fatto di non sentirsi accettati. Se lui – o lei – cerca di cambiarti allora non è il partner giusto per te. Chi ti ama può spingerti a migliorare ma di sicuro ti apprezza per come sei. Terzo segnale: ti manca di rispetto. Non prende in considerazione le tue idee e le tue opinioni e ti offende? Chiudi immediatamente la storia. La dignità viene prima di tutto.

Proseguendo, il quarto indizio è la competizione. Se invece di gioire per i tuoi successi si mette a gareggiare con te e cerca di sminuirti, è evidente che non ti ama veramente e che non vuole il tuo bene. Che futuro potresti avere con una persona del genere? Amarsi vuol dire anche supportarsi e fare il tifo l’uno per l’altro.

Il quinto segnale che stai vivendo una relazione tossica è dato dal fatto che i momenti in cui ti senti triste e arrabbiata superano di gran lunga quelli in cui sei felici. L’amore deve dare gioia e serenità. Se la tua storia ti dà solo – o prevalentemente – tristezza e rabbia allora chiudila subito.