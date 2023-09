Se dai le briciole agli uccellini rischi di ucciderli: nessuno si rende conto dell’errore atroce

Gli uccellini spesso si trovano sui terrazzi o nei giardini e le persone ingenuamente dà loro del cibo che spesso non è adatto

Chi non ama osservare gli uccellini mentre si godono un pasto all’aperto? Molte persone si divertono a piazzare briciole di pane o altri avanzi per i pennuti che visitano i loro giardini o balconi.

Questo gesto può sembrare gentile e premuroso, ma in realtà nasconde un grave errore che mette a rischio la vita degli uccelli. Mentre la tradizione di dare briciole agli uccellini può sembrare un atto di gentilezza, la verità è che può comportare gravi rischi per la loro salute. Il problema principale risiede nel tipo di cibo che viene offerto. Il pane e altri prodotti da forno contengono ingredienti che possono avere effetti dannosi sugli uccelli.

Perché il Pane è Dannoso per gli Uccelli

Il pane è ricco di carboidrati e calorie vuote, ma è carente di nutrienti essenziali di cui gli uccelli necessitano per mantenersi sani. Quando gli uccelli si nutrono principalmente di pane, possono sviluppare carenze nutrizionali che influenzano negativamente la loro salute. Inoltre, il pane può assorbire l’acqua nel tratto digerente degli uccelli, causando problemi di digestione e disidratazione.

Un altro grave rischio legato al pane è la formazione di massa nel tratto digerente degli uccelli. Le briciole di pane possono accumularsi e causare occlusioni intestinali, impedendo la corretta digestione e portando alla morte per fame o disidratazione.

Come bisogna nutrire gli uccelli

Se si desidera nutrire gli uccelli nel giardino o sul balcone, è fondamentale offrire loro cibo sano ed equilibrato. Ecco alcuni alimenti adatti:

° Semi per Uccelli: Miscele di semi per uccelli, come semi di girasole, granturco, e miglio, sono un’ottima opzione. Assicurati di utilizzare semi adatti alle specie di uccelli presenti nella tua area.

° Frutta e Verdura: Frutta e verdura fresche, come mele, banane, e carote, possono essere tagliate in piccoli pezzi e offerte agli uccelli.

° Gli insetti: i bruchi sono una fonte di proteine essenziali per molte specie di uccelli.

° Nectar: Per attirare colibrì, puoi preparare una soluzione di nectar di zucchero (senza coloranti o dolcificanti artificiali).

° Acqua Fresca: Assicurarsi che gli uccelli abbiano accesso a una fonte d’acqua fresca e pulita per bere e fare il bagno.

La chiave per proteggere gli uccelli e mantenerli sani è l’educazione e la consapevolezza. Mentre può sembrare un gesto gentile dare briciole agli uccelli, è importante comprendere i potenziali rischi associati a questa pratica. Promuovere un’alimentazione sana e naturale per gli uccelli contribuirà a garantire il loro benessere e la loro sopravvivenza nelle nostre comunità.