Avvistamenti di squali in Italia: ecco perché nuotano sempre più vicino alla riva (e cosa rischiamo)

Sempre più squali in Italia? Sembra di sì dato il numero crescente di avvistamenti, ma c’è un motivo per cui si avvicinano alla riva

Il Mar Mediterraneo è, senza dubbio, una fucina di meraviglie naturali incredibili. La biodiversità che lo contraddistingue è unica tanto che proprio in queste acque è stato istituito il Santuario Pelagos, un’area di mare protetta che vuole proprio preservare l’esistenza di tutti i cetacei che popolano l’area.

Balenottere comuni, capodogli, delfini… sono solo alcune delle specie di animali che qui prosperano. Ma accanto ai simpaticissimi tursiopi che saltellano e giocano con le onde delle imbarcazioni, ci sono anche altri animali, nettamente più spaventosi, ma fondamentali per la biodiversità: gli squali.

E in Italia ogni anno in estate sembra che il numero di avvistamenti di questi animali tenda ad aumentare. Ma non solo. Sembra proprio che si avvicinino in modo “prepotente” alla riva, seminando come ovvio il panico tra i bagnanti. Ma come mai gli avvistamenti di squali in Italia aumentano e perché nuotano sempre più vicino alle aree di mare popolate da turisti e cittadini? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Sempre più squali in Italia e sempre più vicini alla riva? Ecco la verità

Partiamo da un presupposto fondamentale. In estate, ovviamente, il numero di avvistamenti di squali aumenta anche per via del fatto che noi stessi frequentiamo maggiormente il mare. Passiamo più tempo vicino a questo elemento e organizziamo anche gite in barca o intere vacanze in barca a vela.

Come noi anche tantissime altre persone e per questo motivo ci sono più occhi che scrutano l’orizzonte. Questo boom di attenzione fa sì, ovviamente, che anche gli avvistamenti di squali aumentino rispetto – ad esempio – all’inverno. Tuttavia è anche innegabile il fatto che questi animali così terrificanti si stiano avvicinando sempre più alla riva. Perché questo accade?

Secondo diversi studi e ricerche il motivo per cui gli squali si avvicinano alla costa è piuttosto variegato e non è certo uno solo. Il primo è legato sicuramente all’aumento delle temperature del mare. Gli squali hanno bisogno di “catturare” un po’ di caldo dall’esterno e a riva l’acqua è molto più calda. Inoltre questi animali si avvicinano alla riva perché c’è anche una sovrabbondanza di cibo.

Sia naturalmente presente in mare, sia prodotto dall’uomo. Capita, infatti, che molti squali si appropinquino alla cosa soprattutto in presenza di canali di scolo dove, magari, si trovano rifiuti alimentari che diventano facile pasto per questi animali. Un’interazione “involontaria” tra uomo e squalo che non fa bene a nessuno dei due.

La presenza degli squali vicino alla costa è quindi motivata da situazioni naturali e altre invece nate per “colpa” dell’uomo. La cosa migliore da fare, comunque, è quella di controllare le indicazioni sulle varie spiagge e, in caso di avvistamento, sarebbe opportuno mantenere sangue freddo e allontanarsi dalla zona con calma per evitare che lo squalo ci attacchi per paura. Va detto, infatti, che gli attacchi mortali ai danni dell’uomo da parte degli squali sono piuttosto rari. Anche se si avvicinano alla costa quindi, cerchiamo di non farci prendere dal panico.