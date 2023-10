Se non vuoi far conoscere i tuoi dati all’Agenzia delle Entrate puoi opporti: pubblicato il nuovo modello

Esiste un metodo per nascondere all’Agenzia delle Entrate i propri dati relativi alle spese sanitarie. È sufficiente scaricare uno specifico Modulo.

Nella Dichiarazione dei Redditi precompilata vengono specificate le spese relative all’anno di imposta, comunicate da terzi soggetti.

Tra di esse rientrano, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese universitarie, le spese funebri, le spese per gli interventi edilizi, le quote dei mutui, le spese mediche e sanitarie.

La legge, tuttavia, consente ai contribuenti che hanno almeno 16 anni di età di scegliere di non comunicare al Fisco determinati dati relativi alle spese sanitarie e di non far inserire alcune spese della Dichiarazione precompilata.

In che modo è possibile raggiungere tale scopo? Attraverso la presentazione del nuovo Modello di opposizione delle spese sanitarie. All’interno del modulo possono, inoltre, essere inseriti i costi relativi a tutte le altre spese detraibili, le cui informazioni sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è il procedimento per nascondere al Fisco i dati sui costi sostenuti nell’anno di imposta?

Come nascondere le spese sanitarie nella Dichiarazione precompilata:a cosa serve il nuovo “Modulo di opposizione”

Se si desidera fare opposizione per le spese sanitarie affrontate nel corso del 2023, i contribuenti interessati possono presentare l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate:

a partire dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 gennaio 2024, specificando il tipo di spesa da escludere (ad esempio, ticket, acquisto di farmaci e di dispositivi medici), i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria con la rispettiva data di scadenza;

a partire dal 9 febbraio e fino all’8 marzo 2024, accedendo al sito Sistema tessera sanitaria, tramite tessera sanitaria, Ts-Cns oppure SPID. Attraverso il portale si possono verificare quali spese sanitarie sono state sostenute e selezionare quelle per le quali si desidera presentare opposizione.

Nel caso in cui si scelga di inviare il Modulo per l’opposizione direttamente all’Agenzia delle Entrate, si hanno a disposizione due modalità. Nel dettaglio, si può:

mandare una e-mail alla casella di posta elettronica, all’indirizzo opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it e allegare una copia di un valido documento di identità;

telefonare a un centro di assistenza multicanale, al numero verde 800.90.96.96 (da rete fissa), allo 06 96.66.89.07 (da rete mobile) oppure allo 06 96.66.89.33 (dall’Estero).

L’utilizzo del Modulo di opposizione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non è, tuttavia, obbligatorio, perché la volontà di celare i dati relativi alle spese sanitarie può essere manifestata, sia per e-mail sia per telefono, anche in maniera libera.

In questo caso, bisogna specificare le stesse informazioni presenti nel Modulo e allegare il documento di riconoscimento, con il relativo numero e data di scadenza. Nell’ipotesi di scontrino parlante, invece, non è necessario inserire il codice fiscale.