I segnali di infedeltà del partner che spesso non capiamo o facciamo finta di non vedere

Alcuni segnali farebbero davvero capire che il nostro partner sia con la testa altrove e non solo, a volte però è difficile volerlo accettare, ma ecco che certi dettagli possono davvero fare la differenza

L’infedeltà è molto più vicina alla coppia di quanto si pensi, visto che è una tendenza umana molto diffusa.

Nonostante si sia impegnati seriamente con una persona, una dei due partner o entrambi potrebbe allontanarsi (anche non ufficialmente). Ciò per ricercare emozioni fisiche e sentimentali altrove con un’altra o più persone.

YouGov nel 2022 ha condotto uno studio che ha portato ad affermare che il 54% degli americani abbia confermato almeno un tradimento subito. Alcuni segnali potrebbero essere davvero palesi, altri impensabili ai fini un tradimento.

Ecco quali sono i segnali da non sottovalutare in fatto di infedeltà

Quando al proprio partner si chiede dove è stato e quest’ultimo risponde con una storia condita di tanti dettagli, potrebbe essere davvero il segnale di un racconto inventato. Un piano abilmente elaborato per nascondere il tradimento.

Al contrario, anche evitare di raccontare e rispondere a monosillabi potrebbe essere indice di qualcosa che sta nascondendo. Non una semplice tendenza a non voler parlare troppo, ma la volontà di omettere informazioni.

Se il partner chiede costantemente dove sei potrebbe essere una tattica per poter delineare i propri spostamenti, organizzandolo in base agli impegni dell’altro, onde evitare di incrociarsi in un imbarazzante trio.

Altra caratteristica dei traditori è quella di proiettare la propria infedeltà sul partner facendo ricadere su di esso la colpa. Ovvero sospettando eventuali tradimenti subiti. Una tattica, niente di più, per occultare il proprio modus operandi sbagliato.

Un partner che tradisce vuole anche cercare di mantenere quanto più possibile all’oscuro l’altro della sua relazione extra. Pertanto inizia ad assumere degli atteggiamenti negativi conditi da vera e propria manipolazione, una sorta, insomma, di lavaggio del cervello.

Un partner che tradisce potrebbe, poi, mostrarsi molto affettuoso, proprio per non far sospettare il tradimento e a letto, durante l’intimità, molto energico. Infatti, i traditori a causa delle scosse di dopamina che ricevono dall’essere desiderati da più persone, sarebbero molto più interessati a trascorrere ore di passione con chiunque, anche con chi tradiscono.

C’è però un aspetto dell’intimità che l’infedele tenderebbe a evitare con il tradito, si tratterebbe della tendenza di non dare baci, questo perché si tratta di un gesto molto intimo. Proprio i sensi di colpa limiterebbero nel riuscire a baciare il proprio partner tradito.

Questi sono solo alcuni dei segnali da tenere sotto controllo, soprattutto se si sospetta di essere stati traditi. Ad ogni modo, la cosa più giusta rimane quella di esprimere le proprie emozioni al partner, riuscendo a fargli comprendere quanto sia importante conoscere un tradimento in atto.