Nuovi concorsi per autisti e operatori ecologici, basta la licenza media: come candidarsi

Sono stati indetti due nuovi concorsi per l’assunzione di autisti e operatori ecologici. Ecco dove e come candidarsi.

C’è un’interessante opportunità lavorativa per coloro che hanno il diploma di scuola media: l’Azienda PrimaVera s.r.l. che si occupa della gestione dei rifiuti presso il Comune di Torre Annunziata (in provincia di Napoli) ha indetto 2 concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di autisti e operatori ecologici.

Chiunque voglia partecipare alle selezioni può candidarsi entro il 30 dicembre 2023. Ecco tutti i requisiti richiesti e come inviare la propria domanda di ammissione.

I requisiti richiesti per partecipare ai concorsi da autisti e operatori ecologici

I concorsi indetti dall’Azienda PrimaVera s.r.l. mirano all’assunzione di:

presumibili 5 risorse nel profilo di operatore ecologico – livello 2, posizione parametrale B – Ccnl Igiene urbana – Aziende municipalizzate

– livello 2, posizione parametrale B – Ccnl Igiene urbana – Aziende municipalizzate presumibili 3 risorse nel profilo di autista – area conduzione – livello 3 – Ccnl Igiene urbana – Aziende municipalizzate.

Per partecipare ai concorsi è richiesto il possesso di diversi requisiti:

Essere maggiorenni

Avere cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea o altra categoria indicata nei bandi

Avere perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana

Godere dei diritti civili e politici (per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza)

Possedere l’idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Società di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e in applicazione delle vigenti normative in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008

Godere di posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare (per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985)

Avere conoscenza della lingua inglese

Avere dimestichezza con l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Non aver riportato condanne penali che comportino, in base alla vigente legislazione, l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione o la prosecuzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni

Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (delitti contro la pubblica amministrazione)

Non aver riportato condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva e non essere destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di sicurezza o cautelari

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o presso una società partecipata da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale

Non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o presso una società partecipata da una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile

Avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale per tutte le comunicazioni inerenti alla selezione.

Ci sono poi dei requisiti specifici che cambiano in base al concorso al quale ci si vuole candidare. Nel caso del concorso per operatori ecologici, è necessario che i candidati abbiano:

il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o un titolo equivalente per i cittadini non italiani

disponibilità al lavoro notturno e festivo, al servizio di reperibilità, di turno e pronto intervento

la patente di categoria B o superiore

Nel caso invece del concorso per autisti, è necessario:

possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o un titolo equivalente per i cittadini non italiani

possedere la patente categoria C o superiore (sempre che contempli e includa l’abilitazione alla conduzione di autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate) con un numero di “saldo” punti non inferiore a 20 e di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC merci) in corso di validità, anch’essa con un numero di “saldo” punti non inferiore a 20

dare disponibilità al lavoro notturno e festivo, al servizio di reperibilità, di turno e pronto intervento.

Le prove d’esame e come candidarsi alle selezioni

I concorsi da autisti e operatori ecologici dell’Azienda PrimaVera s.r.l. si articolano in 3 prove, più una preselettiva nel caso in cui pervenga un numero elevato di domande.

Sono previste una prova scritta e una pratica per accertare il possesso delle competenze che afferiscono allo specifico profilo professionale per cui si concorre, e un colloquio orale. Per stilare la graduatoria finale verranno considerati anche i titoli dei candidati.

Chiunque voglia inviare la propria domanda di partecipazione ai concorsi, può farlo entro il 30 dicembre 2023 tramite il portale unico del reclutamento inPA. Qui, ci si dovrà autenticare con SPID/ CIE/ CNS o credenziali eIDAS. Sul portale verranno comunicate tutte le informazioni inerenti i concorsi, come date e sedi d’esame ed, infine, la graduatoria finale.