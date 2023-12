Sara Ricci, ritorno polemico sui social dopo il Grande Fratello: la frecciatina scatena la bufera

Sara Ricci, ritorno polemico sui social dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello: la frecciatina scatena la bufera.

Sara Ricci, per poche settimane, è stata una delle nuove concorrente del Grande Fratello. Quando è entrata sembrava avere tanto potenziale, infatti alcuni credevano che sarebbe arrivata direttamente in finale. Giorno dopo giorno ha tirato fuori il suo carattere che ha spiazzato tutti, pure una sua ex collega e amica Beatrice Luzzi che inizialmente era stata felice del suo ingresso.

Sara durante la sua esperienza si è ritrovata ad affrontare due nomination. La prima la superata perché era il televoto con Mirko Brunetti, che in quel periodo era nel mirino dei fans suoi e di perla. Tutti lo volevano fuori per paura che potesse nascere di nuovo l’amore con Greta Rossetti all’interno della casa, proprio per questa ragione i fans si sono alleati per buttarlo fuori, e per farlo hanno salvato Sara. Infatti, al televoto seguente Sara è stata eliminata per sempre dalla casa.

Sara Ricci torna sui social: la polemica dopo la fine del suo Grande Fratello

Nessuno avrebbe mai immaginato lì dentro che sarebbe successo dopo l’ultimo salvataggio, in modo particolare lei che addirittura aveva deciso di non fare la valigia perché era convinta che sarebbe stata salvata dal pubblico. Più volte aveva detto che si sarebbe salvata nel corso della puntata, motivo per cui è stato davvero uno choc per lei scoprire di essere l’eliminata della serata.

Tornata alla sua vita di sempre, Sara ha ripreso in possesso i suoi social e qui ha fatto esplodere una polemica senza precedenti, non tanto verso le persone con cui ho condiviso questa avventura nella casa ma verso il pubblico che non l’ha salvata.

L’attrice si è offesa profondamente per la decisione del pubblico e ha dichiarato che ad oggi vince sempre la mancanza di personalità e l’ignoranza, è che il 97% del pubblico ha preferito questo piuttosto che lei. Infatti Sara è stata eliminata con una percentuale di salvataggio del 3%, decisamente bassa considerati i milioni di spettatori che seguono il programma.

Sui social è esplosa la bufera per quanto dichiarato da Sara, che è stata accusata non solo di essere snob e superficiale per quello che ha dichiarato, ma di non essere in grado di accettare una sconfitta.