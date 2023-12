Alessandra Celentano, che rapporto ha con lo zio Adriano? Tutta la verità

L’insegnante di danza classica di Amici ha uno parente molto famoso: ecco il rapporto tra Alessandra ed Adriano Celentano, nipote e zio.

Lei ex ballerina di fama internazionale con presenze sui palchi più importanti del mondo e lui cantautore e showman unico nel suo genere, Alessandra ed Adriano Celentano sono senza dubbio due dei volti più conosciuti della televisione italiana, seppure in ambiti diversi. Ecco però qual è il loro rapporto da nipote e zio, lontano dalle telecamere.

Classe 1966, Alessandra Celentano è figlia di Alessandro Celentano, fratello del cantante Adriano. Di fatto, quindi, è proprio nipote diretta di uno dei cantanti e degli showman più chiacchierati di sempre, soprattutto per la sua vena originale e mai banale che lo rende un personaggio sempre interessante, anche con il passare degli anni. Ecco però qual è il rapporto tra i due.

Alessandra ed Adriano Celentano: ecco il loro rapporto

Proprio pochi mesi fa, Alessandra Celentano ha postato sul proprio profilo Instagram una fotografia scattata con la cugina Rosita e lo zio Adriano Celentano, mentre si godevano le vacanze tutti insieme. Si tratta di una fotografia piuttosto rara, poiché sia l’insegnante di danza che il cantautore sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, che tengono ben lontana dagli schermi e dai social. Lo scatto ha quindi subito raccolto più di 25mila like e la didascalia ha fatto emozionare tutti: ecco cosa ha scritto l’insegnante di danza più temuta di sempre.

“Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista.

Io e Rosita insieme a Zio Adriano!” ha scritto, rivelando quindi di essere molto legata sia a suo zio che a sua cugina, nonostante gli impegni professionali di tutti e tre spesso gli permettano di trascorrere poco tempo insieme. A commentare lo scatto anche il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, che ha scritto: “Che super top, che stima per tuo zio!”. Sono molti i like e i commenti anche da personaggi famosi, che conoscono entrambi per via di impegni professionali o di lavori condivisi.

Di fatto, Alessandra Celentano sembra tenere molto alla sua famiglia e, quando è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve, ha parlato un po’ anche del suo personale progetto famigliare, andato in frantumi. Nel 2007, infatti, si è sposata con Angelo Trementozzi ma, anche a causa del figlio che non è mai arrivato, il loro amore e matrimonio si è concluso nel 2012, anno dal quale la Celentano non ha più voluto avere alcuna relazione.