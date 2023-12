Elodie, dopo anni esce fuori tutta la verità: ecco cosa pensa davvero di Maria De Filippi

Dopo diversi anni dalla sua partecipazione al talent Amici, la cantante Elodie ha rivelato qual è il suo pensiero su Maria De Filippi.

Negli ultimi anni, specie dopo l’avvento del Covid, avremmo dovuto imparare a non dare niente per scontato, comprese tutte quelle attività e quei gesti che consideriamo – e abbiamo sempre considerato – normali. Ascoltare musica, ad esempio, è una cosa che facciamo tutti i giorni, in macchina, nei negozi e in tv, e può rientrare a pieno titolo nella lista delle nostre abitudini quotidiane e che, talvolta, siamo soliti sottovalutare.

Tutti sappiamo, però, che ascoltare musica non è affatto un gesto banale o di poco conto, perché è una delle forme d’arte più apprezzate in assoluto, ed è in grado di smuovere dentro di noi emozioni e sentimenti che senza di lei, forse, non riusciremmo mai a tirare fuori. La musica è di per sé meravigliosa, certo, e se è in grado di arrivare dritta al nostro cuore e alla nostra anima è anche per merito dei suoi portavoce, ovvero compositori, musicisti e cantanti.

E tra i maggiori esponenti del momento, a livello italiano, non possiamo non menzionare Elodie. Quest’ultima ha raggiunto il successo nel 2015 grazie alla sua partecipazione al celebre talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, e da allora, grazie al suo talento e alla sua voce potente e penetrante, è riuscita a diventare una delle artiste più stimate, seguite e apprezzate del panorama musicale nazionale.

Come precedentemente accennato, colei che l’ha accompagnata nelle prime fasi del suo esordio, tramite il suddetto programma, è stata proprio la De Filippi. Nel corso di una passata intervista, Elodie ha rivelato cosa pensa davvero della sua “mamma artistica.” Ecco quali sono state le parole della cantante.

Elodie e il suo pensiero su Maria De Filippi

Nel 2015, la giovane e talentuosa Elodie Di Patrizi decise di mettersi in gioco, di dare sfogo al suo talento e alla sua passione per la musica e di partecipare, dunque, ad Amici di Maria De Filippi. Durante il suo percorso nella scuola di Canale 5, ovviamente, conobbe la conduttrice del talent che, con l’affetto, la determinazione e la professionalità della quale è capace, divenne la sua guida.

Ad oggi, a distanza di quasi dieci anni, Elodie Di Patrizi è cresciuta, ed è diventata non solo una giovane donna realizzata e sicura di sé, ma anche un’artista completa con una brillante carriera. Nonostante lo scorrere del tempo, però, la cantante ricorda ancora con grande affetto il suo rapporto con Maria De Filippi, cosa che ha rivelato nel corso di una passata intervista da lei rilasciata.

Ospite del programma Da noi…a ruota libera condotto da Francesca Fialdini, infatti, Elodie ha affermato quanto segue: “Lei (Maria De Filippi, ndr) è una grande osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. Lei è una mamma: ti osserva, ma tu sei libera di fare i tuoi passi. È stata più di una madre, giusta secondo i miei parametri”.