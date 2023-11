Migliori mutui novembre: perché le famiglie stanno cambiando in massa? Le novità sono forti

Scopriamo quali sono i migliori mutui del mese di novembre per chiedere una rinegoziazione o una surroga e alleggerire la rata mensile.

Tante famiglie stanno pagando rate del mutuo altissime a causa dell’aumento dei tassi di interesse. Come correre ai ripari?

Per fronteggiare l’inflazione la Banca Centrale Europea ha aumentato per dieci mesi consecutivi il costo del denaro e i tassi di interesse. La scelta ha drasticamente inciso sulla qualità della vita di tante famiglie che si sono trovate con una rata mensile raddoppiata in caso di sottoscrizione di un mutuo con tasso variabile. Ad essere colpite anche le coppie desiderose di acquistare una nuova casa.

Le banche sono state costrette a negare tanti finanziamenti per la rata troppo alta rispetto al reddito. Il mercato immobiliare ne sta risentendo e tutti cercano di correre ai ripari. Come detto, il problema più grosso riguarda le famiglie con un mutuo a tasso variabile. La rata va alleggerita e bloccata il prima possibile. Ci sono delle alternative: la rinegoziazione da una parte e la surroga dall’altra.

I migliori mutui di novembre per alleggerire la rata

In Italia nel 2023 sono stati rinegoziati mutui per 17,4 miliardi di euro con un’incidenza del 34,4%. La surroga è salita dal 19,4% del 2022 al 32,7% nel 2023. Ma quali sono le migliori proposte nel mese in corso?

Ipotizziamo la richiesta di un mutuo di 100 mila euro a 30 anni con valore dell’immobile di 200 mila euro. Un periodo molto lungo che viene concesso solo raramente a coppie molto giovani. Mutuo You Giovani Green Fondo Garanzia Prima casa di Banco BPM prevede una rata di 460,85 euro al mese con TAN al 3,90% e TAEG al 4,10%.

Possono richiederlo i giovani sotto i 36 anni e con ISEE entro i 40 mila euro. Ottimo anche il Mutuo a tasso fisso di Credem Banca con rata mensile di 463, 12 euro (TAN al 3,75% e TAEG al 4,11%). Un’altra alternativa è il Mutuo fisso IRS Green per l’acquisto di una prima casa. La rata è di 482,62 euro al mese con TAN al 4,09% e TAEG al 4,23%.

Una quota mensile ragionevole, dunque, ma ricordiamo che l’importo richiesto è basso, 100 mila euro. Solo chi ha già pagato una grande parte di mutuo o ha a disposizione molta liquidità potrà ottenere un piano di ammortamento così conveniente. Un nuovo acquisto, invece, considerando i costi delle case – specialmente nelle grandi città – potrebbe portare a rate mensili dagli 800 euro in su.