Gabriele Cirilli, avete visto la moglie? Ha stregato tutti con la sua bellezza da togliere il fiato

Ecco chi è la donna che ha la fortuna di condividere la propria vita con il simpaticissimo Gabriele Cirilli: una bomba di ironia travolgente.

Impossibile non rimanere stupiti dalla sua simpatia ma, soprattutto, dalla sua autoironia. Gabriele Cirilli, infatti, è uno dei volti più divertenti della televisione italiana. Diplomato al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti è attore, cabarettista ed anche scrittore. Ecco però chi è sua moglie, meno conosciuta di lui: è bellissima e ha già conquistato i social.

Nato a Sulmona nel 1967, Gabriele Cirilli debutta in televisione nel 1986, quando partecipa come concorrente a Il gioco delle coppie di Marco Predolin. La fama la raggiunge però grazie a Zelig, show nel quale veste i panni della borgatara romana Kruska. Inizia poi a lavorare come attore nei film e nelle fiction e, nel 2012, entra a far parte della grande famiglia di Tale e Quale Show, dove partecipa come concorrente per diverse edizioni. Nella vita privata, però, è marito e papà: ecco chi è la moglie.

Chi è la moglie di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli si è fidanzato con quella che oggi è sua moglie a soli 18 anni e, da quel momento, non l’ha più lasciata. Lei si chiama Maria De Luca ed ha avuto la fortuna di conoscere il comico e cabarettista tra i banchi di scuola. A parlarne è stato proprio lui sotto a un proprio post su Instagram: “…io ero uno spiantato ma avevo davvero il bisogno di stare con lei perché per me era un punto di riferimento“, rivelando quindi sentimento enorme e radicato nel tempo.

Maria De Luca è nata a Sulmona, proprio come Gabriele Cirilli, nel 1967 ed è del segno del leone. Con il cabarettista protagonista di Tale e Quale Show ha avuto un figlio di nome Mattia, nato nel 2001. Anche a lui, Cirilli ha dedicato parole molto romantiche, sempre su Instagram, condividendo una foto che li ritrae mentre dormono insieme e adornandola con una poesia di Langston James Hughes.

“Quindi, ragazzo, non tornare indietro. Non fermarti sui gradini perché trovi che salire è difficile. Non cadere adesso perché io vado avanti, amor mio, continua a salire“. Lo scatto che vi proponiamo, tuttavia, ritrae Gabriele Cirilli e la moglie Maria nel lontano 1985: l’amore che traspare è lo stesso che li unisce ancora oggi!