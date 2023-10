Lavori da remoto pagati bene per cui non servono particolari abilità: li svela l’esperto

Lavorare da remoto offre parecchi vantaggi. Ci sono lavori super pagati vediamo quali sono.

Lavorare da remoto offre l’enorme vantaggio di poter lavorare ovunque si voglia: da casa propria o dalla spiaggia di Malibù o altrove. Spesso si pensa che questo tipo di professioni siano pagate poco ma non è assolutamente vero. Ci sono lavori da remoto pagati molto bene e per i quali non serve avere particolari abilità.

Poter lavorare con il proprio computer o tablet da una spiaggia tropicale senza dover necessariamente andare ogni giorno in ufficio è il sogno di molti. Lavorare da remoto offre moltissimi vantaggi. Si può lavorare praticamente da qualunque posto: da casa propria, da un bar, da una spiaggia o da un rifugio in montagna. Inoltre il lavoro da remoto offre una maggiore flessibilità oraria e, quindi, permette di organizzare meglio il proprio tempo.

Specialmente per chi ha figli, poter lavorare da remoto dà la possibilità di accompagnarli a scuola e andare a riprenderli senza sottrarre tempo al lavoro. Infatti questo tipo di professioni, solitamente, puntano sulla produttività più che sulla quantità di ore che una persona svolge. Molti pensano che, non essendoci vincoli stringenti, le professioni da remoto siano pagate poco ma non è assolutamente così. In particolare alcuni lavori da remoto sono pagati davvero molto bene.

Lavori da remoto pagati tanto

Lavorare da remoto è il sogno di molti ma quasi tutti credono che questo tipo di professioni non garantiscano uno stipendio sufficiente. La realtà è tutt’altra: ci sono lavori che si possono svolgere da remoto pagati davvero molto bene e per i quali non serve aver fatto studi particolari.

Durante i due anni di pandemia di Covid più o meno tutti – contenti o no – ci siamo dovuti abituare a lavorare da casa nostra per minimizzare il rischio dei contagi. Questo ci ha permesso di scoprire un nuovo modo di lavorare che possiamo definire “smart”, cioè agile. Abbiamo appreso che molti mestieri, in effetti, non necessitano per forza della presenza fisica in ufficio perché si possono svolgere tranquillamente da remoto.

Questo fa sicuramente bene all’ambiente in quanto se gran parte delle persone ha la possibilità di lavorare da casa, ci saranno meno automobili per strada e, quindi, meno inquinamento. Ma lavorare da casa fa bene anche al nostro portafoglio: risparmiamo sulla benzina, sul pranzo da consumare fuori, sul caffè al bar o alla macchinetta. Al di là di questo tipo di riadattamento di professioni tradizionali, ce ne sono altre che nascono proprio per essere svolte da remoto e alcune sono pagate molto.

Uno dei lavori da remoto più pagati consiste nel produrre frasi in Italiano per App. Ci sono App straniere che hanno bisogno di persone che formulino una certa quantità di frasi ogni giorno – solitamente almeno 500 frasi – nella nostra lingua in modo da poter aiutare gli utenti. Questo lavoro non richiede nessuna abilità specifica se non quella di saper parlare Italiano in modo corretto. La paga è molto alta: va dai 10 dollari ai 35 dollari all’ora.