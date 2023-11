Casa Ricky Tognazzi e Simona Izzo: villa immensa a Roma con piscina, giardino e arredamento particolare

Nell’incanto della Roma artistica, Simona Izzo e Ricky Tognazzi aprono le porte della loro dimora. Un’inesplorata prospettiva sul loro amore, incastonato tra le mura di una casa che racconta storie di successi e dolci momenti della vita quotidiana.

Tognazzi-Izzo, una coppia che ha incantato il pubblico con la sua intesa artistica e la tenace complicità, sfidando il tempo e costruendo un nido d’amore nel cuore di Roma. Durante una delle prove di “Ballando con le Stelle”, il palcoscenico televisivo ha svelato un’inaspettata finestra sulla vita privata di Simona Izzo e il suo compagno.

Un momento spontaneo, un’impennata di improvvisazione che ha permesso di scorgere un frammento della loro dimora, un luogo avvolto da mistero e fascino. Da un’inedita prospettiva, il video ha fatto intravedere la casa che Simona Izzo e Ricky Tognazzi chiamano “casa dolce casa”, un rifugio intriso di storia e amore.

Una storia che, seppur privata, svela dettagli affascinanti della loro quotidianità, dei momenti condivisi e delle scelte che hanno plasmato la loro vita insieme. Il video, girato in modo imprevisto, ha rivelato una parte dell’idilliaca casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, situata nel cuore di Roma.

La casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Una residenza che, oltre a rappresentare uno splendore architettonico, racconta la storia di una coppia affiatata nel mondo dello spettacolo italiano. La dimora di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, posta in via Aurelia nel centro di Roma, incanta per la sua architettura contemporanea. La villa, immersa nel verde di un vasto giardino con alberi maestosi, svela una facciata rossa che ne evidenzia l’eleganza. Gli interni, curati con attenzione in uno stile classico, riflettono il gusto raffinato della coppia.

L’ampio giardino, che circonda l’ingresso, fa da cornice al suggestivo colore rosso scuro della residenza. Tra le stanze più affascinanti, la camera da letto è protagonista di molte storie condivise dagli stessi protagonisti. Il letto matrimoniale, composto da due singoli accostati, assume un significato speciale, come ha sottolineato Simona Izzo stessa: “Il talamo coniugale composto da due lettini Thonet che erano a casa di nonna… da 37 anni è il custode candido del nostro lungo amore.” Davanti al letto, un’enorme televisione trova la sua posizione tra due finestre, creando un’atmosfera accogliente.

Nel loro grazioso giardino, Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno una piscina fantastica, con mattoni verdi. Ma non è solo un posto per rinfrescarsi anche i loro cani se la spassano un mondo, trasformando il giardino in una sorta di parco giochi per pelosi.