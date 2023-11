Difendere l’auto dalla grandine, con questo semplice oggetto la carrozzeria è salva

Come fare per difendere l’auto dalla grandine? Ecco la soluzione che salverà la nostra carrozzeria da questo agente atmosferico.

La vita degli automobilisti negli ultimi anni sta facendo i conti con degli aumenti davvero molto elevati. L’incremento del costo della vita, infatti, ha sensibilmente toccato anche il mondo delle quattro ruote. Il costo dei veicoli usati è schizzato alle stelle, in quanto sempre meno persone riescono ad acquistare un’auto nuova di zecca. Inoltre, le spese intorno a queste sono davvero tante e tutte hanno subito un sensibile ritocco.

Viene da pensare subito al costo della benzina, che in particolare in questa estate ha toccato cifre record mai registrate. Se poi vanno aggiunte anche le uscite obbligatorie, quali revisione, tassa di possesso ed assicurazione, si entra in un vortice infinto. E poi va aggiunto l’imprevisto: le spese di manutenzione. E quando arriva l’inverno, il pericolo di essere beffati dalla grandine, che devasta la carrozzeria, è davvero molto alto. Come bisogna difendersi quindi da questa possibilità?

Come proteggere l’auto dalla grandine

Immaginatevi un giorno di svegliarvi e trovare la vostra auto praticamente forata in tutta la carrozzeria, o se non altro “ammaccata”, a causa della grandine. Sarebbe un bel colpo al cuore. Gli eventi atmosferici estremi degli ultimi periodi portano a condizioni meteorologiche davvero insolite, che possono cogliere impreparate molte persone. Tra questi sicuramente può esserci la grandine. Si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso e comune, ma talvolta può essere devastante.

Infatti, il problema in sé non è l’evento, che tra autunno ed inverno è anche giusto che si verifichi, ma la dimensione dei chicchi di grandine. Talvolta questi possono essere grandi quasi come una pallina da golf, che cadendo a velocità elevatissima costituiscono un pericolo per le persone e rovinano la carrozzeria delle auto. Ma c’è un rimedio per poter proteggere la nostra macchina dai chicchi così violenti?

Per chi non dovesse disporre di un box al coperto per poter difendere la propria vetture, potrebbe essere una brutta gatta da pelare. Avere un parcheggio all’aperto espone la carrozzeria al rischio di danneggiamento dalla grandine. Tuttavia, come spesso accade, il mercato ed il web ci vengono in soccorso. Infatti, è in vendita un prodotto che ci potrà sicuramente salvare: il telo antigrandine. Disponibile di più dimensioni e modelli, sarà un vero toccasana per la nostra auto.

Il telo, che si aggancia alla vettura come un qualsiasi telo copri auto, è composto da parti gonfiabili che la proteggono dalla grandine. Esistono alcuni modelli più imbottiti e altri meno, che sono ugualmente efficaci. Il costo non è molto basso, alcuni di essi si aggirano anche intorno ai 400 euro. Ma è meglio fare una volta questo tipo di spesa, piuttosto di esporre l’auto a grosse riparazioni ogni volta che viene una grandinata.