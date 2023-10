Compri su Amazon, ma nel modo sbagliato: due trucchi per risparmiare che devi assolutamente conoscere

Come fare acquisti e risparmiare su Amazon? Questa è una domanda che molte persone si pongono quando “acquistano” sul più grande rivenditore online.

Amazon non è il più grande rivenditore online del mondo per niente. Ci sono così tanti prodotti diversi lì. Puoi acquistare prodotti elettronici, sanitari e per la cura personale, nonché fare la spesa online! Eppure, diciamocelo, quando facciamo acquisti su Amazon è perché vogliamo risparmiare.

Che ti piaccia o no, il colosso del web propone prezzi super competitivi e promozioni che a volte rasentano il ridicolo. È in quest’ottica che ti offriamo alcuni suggerimenti e consigli per risparmiare di più su Amazon.

Risparmiare su Amazon: come si fa

Per rendere tutto più semplice, non devi fare altro che recarti nella sezione Buoni sconto Amazon. In questa pagina troviamo tutti i prodotti sui quali possiamo applicare un buono sconto e vediamo gli importi che possiamo risparmiare.

I prodotti sono suddivisi in principali categorie di acquisto, il che significa che possiamo ordinarli rapidamente in base alle nostre esigenze.

Ogni giorno vengono aggiunte nuove offerte. È un must-have sia che tu voglia vestiti, giocattoli, articoli da cucina o ovviamente prodotti tecnologici!

Un altro modo è approfittare dei vantaggi di Amazon Warehouse per pagare meno. Amazon potrebbe essere un rivenditore online, ma come qualsiasi altro grande negozio al dettaglio, anche loro possono ritrovarsi con inventario in eccesso.

I loro magazzini potrebbero essere sovraccarichi e potrebbero aver bisogno di liberare spazio per prodotti popolari o nuovi articoli. È in quest’ottica che la pagina del centro liquidazione Amazon è molto interessante! Tramite il Warehouse Amazon, troviamo ancora una volta un’ampia gamma di prodotti in sconto e in liquidazione! Fotocamere, videogiochi, robot da cucina, tutto va bene!

E ancora, acquista prodotti ricondizionati per risparmiare. Non solo è una buona idea, perché è ecologica, ma anche perché è economica! Spesso puoi acquistare un prodotto a una frazione del prezzo e spesso funziona altrettanto bene di uno nuovo!

Infine, ricorda di iscriverti alla consegna automatica Quando parliamo di consegna pacchi Amazon, la prima cosa che ci viene in mente sono le consegne gratuite che ci offre un abbonamento ad Amazon Prime. Certamente non pagare la spedizione è un buon consiglio per risparmiare, ma un altro è abbonarsi alle consegne automatiche. Questo è particolarmente rivolto ai prodotti di uso quotidiano. Fazzoletti, detersivi, snack, caffè, insomma, articoli che acquistiamo ripetutamente al supermercato o in farmacia.