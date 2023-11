Oroscopo, grande sofferenza per questi segni zodiacali: come superare la paura

Non tutti affrontiamo quello che ci succede allo stesso modo. Ecco come alcuni segni alzano delle barriere per sentirsi al sicuro. Parliamo proprio di loro.

Avere qualche minuto nella nostra vita da dedicare al relax è assolutamente consigliato perché ci permette di ricaricare le batterie. Leggere l’Oroscopo poi è veloce e pratico, non occorre avere tutto questo tempo, possiamo farlo anche in pausa pranzo dal lavoro o mentre attendiamo che i figli tornino da scuola.

Noi però oggi non ti vogliamo indicare che cosa succederà la prossima settimana secondo le stelle, ma mostrartiquali sono i segni zodiacali che alzano letteralmente dei muri per proteggersi dalla sofferenza. Sono ben quattro. Sei curioso di conoscerli? Continua a leggere.

I segni che soffrono in silenzio, ecco quali sono

Nella vita di tutti i giorni ci sono persone sempre pronte a condividere quello che provano, sia nel bene che nel male, mentre per altre è più difficile. Infatti, alcuni segni zodiacali tendono ad innalzare delle vere barriere se soffrono o non si sentono compresi. Noi oggi ti vogliamo parlare proprio di loro.

Sono ben quattro i segni in questione. Iniziamo subito con il primo, il Cancro. Di loro sappiamo bene che sono sempre molto profondi nelle loro riflessioni ma spesso costruiscono un muro attorno al cuore. Hanno paura di mostrarsi anche alle persone care perché temono di soffrire. Se amano, lo fanno in modo profondo ma difficilmente lo lasciano vedere.

Con loro ci vuole molta pazienza se si vuole sapere cosa provano veramente. Passiamo al secondo segno, lo Scorpione, noto per essere sempre molto enigmatico. È passionale e molto intenso nei sentimenti ma lo tiene nascosto. In pochissimi possono conoscere cosa ci sia veramente nel suo cuore. Quelle nate sotto questo segno sono persone molto enigmatiche, che alzano muri se non si fidano o non conoscono bene l’altro.

Siamo giunti al terzo segno, il Capricorno. Si tratta di persone molto pratiche e che non si espongono mai. Alzano muri e spesso mettono le questioni di cuore per ultime. Ci vuole tempo per entrare in contatto emotivo con loro, non si fidano praticamente di nessuno. Ultimo segno, l’Acquario: famoso per la sua indipendenza, non cerca mai nessuno.

Il suo cuore è sempre chiuso e difficilmente fa avvicinare qualcuno. Cercare di capire il suo mondo può essere molto complesso, ma una volta che avrete la chiave sarà incredibile. Ricordatevi però che sono sempre alla ricerca della libertà! E voi rientrare tra i segni che vi abbiamo indicato e vi rispecchiate nella descrizione? Oppure lo è una persona che vi è cara?