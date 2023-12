Bonus su visite mediche e farmaci, se sei un over 60 non dimenticarti di fare domanda

Come gli over 60 devono comportarsi con le prenotazione di visite ed esami medici o per richiedere farmaci? Questo il bonus disponibile.

Superati i 60 anni è essenziale non trascurare i problemi di salute sottoponendosi a controlli periodici, dalle visite ai check up completi che prevedono una serie di esami specifici. Spesso per mancanza di tempo e soprattutto per motivi economici si tende a far trascorrere troppo tempo tra un controllo ed il successivo correndo in tal modo il rischio di fare spiacevoli sorprese qualora un problema sia stato trascurato molto a lungo.

Fortunatamente per chi ha superato i 60 anni e spesso non riesce a far fronte ai costi extra legati alle spese mediche o per l’acquisto di farmaci c’è un bonus che viene loro in aiuto. Del resto poco dopo questa età molte persone potrebbero trovarsi già in pensione accedendo ai trattamenti pensionistici anticipati e ricevendo importi mensili talvolta molto bassi o appena sufficienti per pagare le spese della vita quotidiana tra bollette ed alimenti. Ecco come la sanità viene loro in aiuto: anzitutto può essere prevista l’esenzione dal pagamento del ticket e vi sono anche agevolazioni riguardanti il pronto soccorso.

Visite mediche, farmaci e pronto soccorso, quali agevolazioni e bonus per gli over 60

Per quanto riguarda l’esenzione si tratta di una misura prevista per gli over 65 residenti sull’interno territorio nazionale ed aventi un reddito del nucleo familiare non superiore a 36.151,98 euro. Questo elemento è di primaria importanza perché di fatto si può accedere gratuitamente alla sanità senza dover versare alcunché per il ticket di accesso alle visite specialistiche e agli esami di laboratorio.

L’esenzione inoltre copre anche l’acquisto di farmaci e non occorre fare domanda specifica dal momento che viene riconosciuta in maniera automatica sulla base dei dati reddituali dei quali l’Agenzia delle Entrate è in possesso.

Dati che solitamente vengono comunicati alla Asl territoriale. Attenzione però: questo in alcuni casi potrebbe non accadere ed i dati prelevati dalla Asl da una banca dati non aggiornata potrebbero non essere corretti. In questa situazione andrà presentata, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, apposita richiesta alla Asl stessa. Altra esenzione importante riconosciuta agli over 65 è quella riguardante le prestazioni in pronto soccorso.

Solitamente è previsto, qualora si arrivi in codice bianco, il pagamento di un ticket di 25 euro. Ma chi non ha compiuto i 14 anni e chi ha superato i 65 può beneficiare dell’esenzione, peraltro non legata ad alcun requisito minimo reddituale ma solo a quello anagrafico.