Apple Watch, la funzionalità per la tua salute che ti potrebbe salvare la vita

Il nuovo Apple Watch sta per arrivare sul mercato e promette di introdurre delle nuove funzionalità estremamente utili per il monitoraggio della salute.

Il primo Apple Watch mai realizzato è stato proposto sul mercato nel 2014, esattamente dieci anni fa. Nel tempo questo dispositivo si è trasformato in uno dei dispositivi Apple più apprezzati e più venduti in tutto il mondo. Non è un caso, quindi, che Apple abbia deciso di investire costantemente sul suo aggiornamento, facendo uscire un nuovo modello più o meno ogni anno.

L’ultima versione dell’Apple Watch è uscita nel corso del 2022 ma c’è grande aspettativa per quella del 2024, che promette di introdurre delle nuove funzionalità che celebreranno quindi indirettamente il decennale di uno dei più grandi successi commerciali di Apple.

Come Apple Watch potrà aiutarci a tenere la salute sotto controllo

Secondo quanto trapelato a oggi, Apple ha intenzione di trasformare il proprio Apple Watch in un dispositivo di controllo medico, che sia in grado cioè di rilevare anomalie sistemiche del nostro organismo e permettere una veloce autodiagnosi.

L’obiettivo, quindi, è fornire a tutti gli utenti dei dati di base sul proprio stato di salute, allertandoli nel caso di anomalie preoccupanti e ovviamente inducendoli a rivolgersi a un medico specialista che possa aiutarli a guarire dai disturbi in questione. Più nello specifico, a quanto pare il nuovo Apple Watch 2024 sarà in grado di monitorare l’ipertensione e le apnee notturne.

L’ipertensione consiste in un livello troppo alto della pressione arteriosa di un individuo rispetto ai parametri medi per un individuo della stessa età, sesso e peso. Tra le conseguenze più gravi dell’ipertensione c’è naturalmente il rischio di infarto e ictus ma anche di sviluppare malattie cardiovascolari, aneurismi e insufficienza cardiaca. Oltre a questo, la pressione alta può causare anche insufficienza renale e danneggiare i delicatissimi vasi sanguigni dell’occhio, portando a una retinopatia ipertensiva che può condurre alla cecità.

Oltre all’ipertensione, il nuovo smartwatch sarà in grado di rilevare le apnee notturne, un disturbo causato da pause anomale della respirazione durante il sonno, che possono durare anche diversi minuti e possono verificarsi anche numerose volte durante il riposo notturno. L’apnea notturna può peggiorare condizioni di salute preesistenti o addirittura favorire l’insorgenza di problemi di salute come diabete e depressione.

Per monitorare e soprattutto identificare le apnee notturne, il nuovo Apple Watch utilizzerà un sistema di misurazione della durata del sonno e dei modelli di respirazione utili per individuare eventuali problemi e anomalie nella respirazione del paziente. Se tutto dovesse andare come nei piani, il nuovo Apple Watch sarà disponibile da Ottobre 2024 o, comunque, dai primi mesi del 2025.