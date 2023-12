Sabrina Salerno, svelato il suo più grande segreto: lo fa tutti i giorni

Sempre incantevole e super sensuale fa impazzire chiunque, Sabrina Salerno svela il suo segreto, cosa fa la showgirl tutti i giorni.

Le basta mostrarsi per far girare la testa a tutti coloro che la seguono e la amano, la bellezza di Sabrina Salerno è davvero intramontabile. Con qualsiasi look riesce sempre a catturare l’attenzione dei suoi tantissimi fan, questi non si stancano mai di farle notare quanto sia meravigliosa e super sensuale.

Ad oggi la splendida cantante, showgirl e conduttrice è considerata un’icona degli anni ’80, sin dai tempi del suo esordio ha sempre conquistato tutti. D’altronde per i suoi seguaci è davvero impossibile non notarla, davanti alla sua spettacolare bellezza e alle sue forme da sballo restano tutti senza parole.

Anche sui social è sempre più amata e seguita, ad oggi conta 1,3milioni di follower sul suo profilo Instagram. Questi non fanno che riempire i suoi post di apprezzamenti e like, Sabrina Salerno è bella da impazzire.

Sabrina Salerno svela il segreto della sua fantastica forma fisica, è favolosa

Il tempo per lei sembra essersi fermato, infatti all’età di 55 anni è più seducente e incantevole che mai e lascia continuamente i fan senza fiato. Questi ogni volta che la vedono perdono totalmente la testa, toglierle gli occhi di dosso è impossibile.

In più occasioni la splendida Sabrina Salerno ci ha tenuto a precisare che la sua è una bellezza del tutto naturale. In passato si era parlato della possibilità che si fosse rifatta il seno ma lei ha smentito e ha fatto sapere di non essersi mai lasciata tentare dal fascino del bisturi.

Sui social con i suoi scatti sensuali e piccanti mette spesso in evidenza il suo fisico spettacolare, di fronte alle sue magnifiche curve e alla sua assurda sensualità restano tutti a bocca aperta. Ma come fa ad essere sempre in forma smagliante? Qualche tempo fa è stata lei stessa a svelare il segreto della sua perfetta forma fisica dicendo che un po’ è merito della genetica ma lei ogni giorno sta molto attenta a tutto.

Sabrina Salerno ha fatto sapere che non ha particolari vizi, mangia bene e si allena con costanza. È così che riesce ad avere un fisico sempre mozzafiato. Spesso sui social pubblica foto e video che la ritraggono in palestra, anche in tenuta sportiva è proprio uno schianto.