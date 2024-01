Bonus sociale bollette della luce, nel 2024 molte famiglie lo perderanno, ecco perché

Il Bonus sociale è una misura che interessa da anni milioni di famiglie perché si tratta di un autentico aiuto di Stato per pagare le bollette della luce, del gas e dell’acqua. Si tratta delle classiche bollette delle utenze domestiche, presenti in tutte le case o quasi (il gas in alcune case non c’è, ma acqua e luce non mancano mai). La grave crisi economica, i problemi ad arrivare a fine mese ed i rincari hanno reso il Bonus sociale fondamentale per molte più famiglie di prima. La buona notizia è che anche nel 2024 questi Bonus saranno attivi. La cattiva notizia è che si abbassa la soglia dell’ISEE fino alla quale il Bonus è fruibile.

Bonus sociale bollette della luce, cambiano le soglie ISEE da rispettare

Sulle bollette della luce il Bonus sociale non fa altro che ridurre di molto l’importo da pagare per chi ha condizioni economiche, sociali e reddituali inferiori a determinati limiti. Il parametro di riferimento è l’ISEE del nucleo familiare del titolare della fornitura di energia elettrica. Per il 2023 la soglia ISEE da considerare per rientrare nel perimetro del Bonus era fissata a 15.000 euro. Per famiglie con 4 o più figli, la soglia era di 30.000 euro di ISEE. Nel 2024 e dal primo di gennaio, è nettamente più difficile rientrare nei parametri. Infatti le soglie sono passate a 9.530 euro per tutti e a 20.000 euro per famiglie con 4 o più figli.

Ecco come si ottiene l’agevolazione e perché la DSU è fondamentale

Per il primo trimestre del 2024 però è stato confermato anche il contributo straordinario sulle bollette della luce, che nel 2023 ha accompagnato i titolari del Bonus sociale. Nessuna novità per le modalità di richiesta. Le famiglie interessate non devono fare assolutamente domanda, perché il benefit è automaticamente concesso in bolletta della luce. L’incrocio della banche dati consente infatti l’automatismo della procedura.

Naturalmente gli interessati devono provvedere a rinnovare l?ISEE, visto che quello utilizzato per i Bonus sociali 2023 è scaduto lo scorso 31 dicembre. Cambia l’anno di riferimento di redditi e patrimoni, con l’ISEE 2024 che riguarda le dotazioni di una famiglia nel 2022, mentre l’ISEE 2023 riguardava quelle del 2021. Il primo passo fondamentale quindi per il Bonus sociale bollette della luce è rinnovare la DSU propedeutica al rilascio dell’attestazione ISEE. Si può fare tutto telematicamente tramite SPID, CIE o CNS sul sito dell’INPS o utilizzando l’ausilio di CAF, Patronati e professionisti abilitati.

