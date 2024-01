Case in vendita in montagna in Veneto: spendi meno di 80.000 euro in questa famosa località

In Italia è facile trovare in ogni angolo posti incantevoli dove trascorrere una vacanza. In particolare se si preferisce la montagna si può considerare l’acquisto di un immobile. L’investimento sarà utile per rilassarsi durante l’anno o per affittarlo. Scopriamo qualche interessante proposta in Veneto.

Comprare un appartamento è uno dei desideri della vita di molti. Quando si realizza, si potrebbe pensare a godersi ferie e weekend senza pagare hotel o affitti brevi. In tal caso prima è necessario scegliere una località e di conseguenza dare un’occhiata agli annunci.

Alcuni amano stare al mare, prendere il sole, fare nuotate e mangiare del buon pesce fresco. Altri preferiscono la montagna. Pensiamo ad esempio al Veneto. Qui l’Altopiano di Asiago raggruppa sette comuni. In questa rinomata località troveremo tanti motivi per andarci in vacanza.

La natura splendida offre l’opportunità di passeggiate ed escursioni anche in mountain bike. Sull’Altopiano di Asiago troveremo pure uno dei campi da golf di montagna più apprezzati. Gli appassionati di storia possono visitare i luoghi della Grande Guerra. Lo sci invernale è uno degli sport più praticati. Attendono il visitatore miele, confetture, salumi, birre artigianali e il famoso formaggio Asiago DOP. È presente anche un aeroporto.

Alcune case in vendita in montagna in Veneto

Chi cerca un immobile in vendita in una zona sull’Altopiano di Asiago ne potrebbe scegliere uno ad esempio a Treschè Conca di Roana. Si tratterebbe di una mansarda con zona giorno, angolo cottura, letto matrimoniale estraibile, camera con tre letti singoli e bagno. Si potrebbe usufruire pure di un posto auto coperto. L’immobile sarebbe in vendita a 75.000 euro. Annuncio riportato da case.asiago.it.

In zona Chiesa di Sasso ad Asiago si venderebbe una casa distribuita su due livelli. Al piano terra si trova una zona giorno con cucina. Al piano superiore raggiungibile con una scala interna ci sono due camere da letto e due bagni. Completa l’immobile un posto auto riservato. Il prezzo proposto sarebbe di 60.000 euro. Annuncio letto su Immobiliare.it.

Se siamo interessati alle case in vendita in montagna in Veneto, queste o altre proposte potrebbero soddisfare le nostre possibilità economiche. In generale in particolare nel comune di Asiago può essere utile sapere che il prezzo medio di vendita sarebbe di 2.386 €/m², con un range tra 262 €/m² e 2.386 €/m². Per l’affitto in media si pagano 15 €/m². Prezzi aggiornati al mese di dicembre 2023.

(Il sito non ha alcun rapporto e interesse con gli annunci immobiliari riportati. Essi vengono menzionati a solo titolo di informazione e perchè potrebbe essere utile al Lettore)

