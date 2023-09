Anche le multe cadono in prescrizione: ecco dopo quanto

Multe non pagate: quando cadono in prescrizione e quando scattano provvedimenti più gravi che mettono in seria difficoltà

Le multe sono una delle cose che possono creare maggiori problemi a un’automobilista. Il problema non è soltanto questione di esborso di denaro, c’è ben altro.

Quando non si pagano delle multe stradali, non solo gli importi dovuti salgono nel tempo, ma ci sono delle spiacevoli conseguenze che di certo nessuno vorrebbe vivere.

Può capitare, infatti, prendere diverse multe per eccesso di velocità, per essere entrati all’interno di una ZTL, oppure per essere passati con il semaforo rosso, ecc. Chiaramente, vi sono infrazioni anche più gravi, e se la multa è molto elevata, il Comune ha maggiore interesse nel recupero del credito.

Le conseguenze di non pagare una multa possono essere veramente spiacevoli, ma un’altra domanda da porsi è: quando vanno in prescrizione le sanzioni?

Scopriamo insieme cosa accade se non si pagano le multe stradali.

Multe non pagate: tempi di prescrizione e conseguenze

Se non si paga una multa elevata per aver infranto il Codice della strada, il Comune può optare per iscrivere a ruolo il credito, e arriverà all’automobilista una cartella esattoriale.

Se il pagamento non occorre entro 60 giorni, l’agente di riscossione attuerà il recupero crediti. Ogni 6 mesi, se non si paga, la somma cresce del 10%.

Il punto è che per recuperare il credito, si agisce con dei metodi quali fermo amministrativo dell’auto, che non potrà circolare finché il debito non è assolto, oppure il pignoramento.

Può anche intervenire l’ipoteca sugli immobili. Per quanto concerne il fermo amministrativo, per tornare a circolare, bisogna assolvere il debito, oppure chiedere una rateizzazione.

L’ipoteca è rara, e avviene per multe il cui debito oltrepassa 20 mila euro. Ci vuole un preavviso di 30 giorni in cui il debitore può decidere di versare il dovuto o rateizzare il debito.

Chi non paga le multe può incorrere nel pignoramento dello stipendio, del conto corrente, pensione, e questo varia in base alle possibilità del debitore.

La casa, invece, può essere pignorata solo nel caso in cui il debito oltrepassi 120 mila euro. Ecco perché davvero raro che un debito per multe stradali superi tale cifra. Tuttavia, la prima casa non si può pignorare.

E ancora, il Comune, ad ogni modo, deve essere rapido nel recuperare le somme provenienti dalle multe stradali, perché si prescrivono dopo 5 anni.