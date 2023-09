Bonus figli piccoli e aiuto sulla tredicesima: il Governo cambia tutto e arrivano tanti soldi

Il Governo studia misure per sostenere economicamente le famiglie italiane: ecco i soldi che arriveranno nelle tasche dei cittadini

Altro che fine del mese. Sono sempre di più le famiglie italiane che non riescono ad arrivare alla metà del mese. Per questo, ogni bonus è sicuramente una ottima notizia. Il Governo, consapevole della grave situazione che vive l’Italia, ha deciso di intervenire con un bonus riservato alle famiglie con figli piccoli e un aiuto in più sulla tredicesima. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un cambio di strategia e di visione, da parte di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia in campagna elettorale aveva infatti più volte dichiarato di essere assolutamente contraria alla politica dei bonus, considerandoli mero assistenzialismo, prova ne sia la battaglia condotta contro il Reddito di cittadinanza.

Arrivata al Governo, però, Meloni si è scontrata con la dura realtà e cioè con una situazione economica che in Italia sta soffocando milioni di italiani. Una crisi inflattiva che ha eroso e sta erodendo il potere d’acquisto degli italiani, schiacciati da bollette sempre più salate, da carburanti costantemente sopra i due euro al litro e da un caro-spesa che ha indotto l’Esecutivo a istituire la carta da 382 euro per le famiglie meno abbienti.

Non è comunque l’unico bonus pensato dal Governo per fronteggiare la situazione (o, almeno, mitigarla). Arriva un bonus destinato alle famiglie che hanno dei figli piccoli e un aiuto sulla tredicesima. Ecco le mosse dell’Esecutivo.

Il bonus sui figli piccoli e l’aiuto alla tredicesima: i soldi in arrivo

Per avere l’ufficialità bisognerà attendere la data del 20 settembre, allorquando sarà pubblicata la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef). In quell’occasione si capirà quanti soldi ha effettivamente lo Stato nelle proprie casse e quindi quante risorse si potranno eventualmente investire per aiutare gli italiani.

Secondo quanto trapela, comunque, l’obiettivo del Governo è quello di rimpolpare le tredicesime, almeno dei redditi medio bassi in modo tale da far ripartire i consumi in vista dell’autunno e, soprattutto, in vista delle festività natalizie, dove ci si augura che l’economia italiana possa ricominciare internamente a prescindere dai flussi turistici.

Infine, questione molto importante quella che riguarda le misure di sostegno alla natalità. Come ben sappiamo, si tratta di un cavallo di battaglia tra i più identitari per il centrodestra e, in particolare per il centrodestra targato Giorgia Meloni. In questo senso, gli interventi di natura economica dovrebbero concentrarsi sul quoziente familiare, riforma che terrà conto del numero di componenti di un nucleo familiare per determinare le detrazioni fiscali. Infine, proprio su questo solco, c’è da aspettarsi interventi fiscali per sostenere le famiglie con tre o più figli. Risorse permettendo.