Agosto, nuova rivoluzione per pensioni e stipendi: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Scopriamo quanti e quali sono le variazioni di stipendi e pensioni previste da Agosto per lavoratori e pensionati: ecco tutti i dettagli.

Ci sono sia buone sia cattive notizie: ovvero che le variazioni saranno per aumento in alcuni casi (e queste sono le buone notizie) e per diminuzione in altri (ed ecco le brutte). Tra le categorie più avvantaggiate in assoluto, i dipendenti pubblici saranno i lavoratori per i quali si prospettano gli aumenti maggiori, grazie ad un nuovo ricalcolo che condurrà a un ulteriore taglio del cuneo fiscale al 7 e al 6%, rispettivamente per redditi fino a 25.000 Euro e tra i 25.000 e i 35.000.

Tra questi, risultano beneficiari di nuovi aumenti anche numerosi altri professionisti del settore pubblico, tra cui i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, di istituti scolastici e universitari, il personale delle Forze dell’Ordine (come militari, poliziotti e vigili del fuoco), magistrati, avvocati e procuratori di Stato, diplomatici, prefetti e dirigenti penitenziari.

Un aumento delle retribuzioni minime andrà, sempre a partire dal mese di Agosto, anche ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, tra cui i professionisti assunti con contratto chimico-farmaceutico industriale, ai lavoratori assunti con contratto edile, con contratto metalmeccanico – compreso quello dell’industria – e infine con contratto relativo alle professioni espletate in ambito agricolo.

La variazioni delle pensioni: tutte le previsioni per il mese di Agosto

Ulteriori aumenti sono previsti anche sul versante delle pensioni minime, come confermato ufficialmente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: alcuni esempi riguardano le pensioni con importo da 563,74 Euro, passate a 572,20 e, per le persone che hanno oltrepassato il settantacinquesimo anno di età, le pensioni con importo da 563,74 Euro passate a 599,82.

Potranno subire riduzioni, tuttavia, alcune pensioni di reversibilità che, a seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale, devono essere ridotte in base al tipo di cumulabilità con altri redditi, in particolar modo con riferimento a quelli da lavoro. Inoltre, anche i casi di conguagli a debito, addizionali locali, trattenute e imposte Irpef potranno condurre a sensibili riduzioni.

Da ultimo, sempre nel mese di Agosto potranno essere adeguate le pensioni pubbliche relative all’anno 2020: in questi casi, se l’INPS avrà rilevato incongruenze tra gli importi percepiti durante questo anno fiscale, le somme indebitamente percepite o versate dovranno essere restituite con relativi aumenti oppure diminuzioni in base a ciascuno specifico caso preso in esame.