Milan, tris di colpi in attacco: Openda, Arnautovic e un altro grande nome

Il Milan prepara la rivoluzione in attacco: cambia tutto per i rossoneri, pronti a stravolgere il proprio reparto offensivo

Siamo alla fine di una stagione calcistica lunga e massacrante, con i vari verdetti che si stanno via via delineando. Il torneo di Serie A e le coppe europee hanno espresso risultati decisamente inattesi nei pronostici della vigilia e molte squadre annunciate tra le protagoniste hanno avuto più difficoltà del previsto. Come il Milan, che si è reso autore di un grande percorso in Champions League, arrendendosi solo nel doppio derby di semifinale contro l’Inter, ma che in campionato ha rischiato di rimanere fuori dalle prime quattro.

Con fatica e con qualche brivido, i rossoneri di Pioli hanno portato a casa l’obiettivo e adesso ragionano sul prossimo calciomercato, che dovrà necessariamente vederli in prima linea per rendere la propria rosa più competitiva. Molte delle cosiddette seconde linee hanno dato un contributo assai limitato, nella squadra vedremo molti cambiamenti nelle prossime settimane. Nei vari ruoli, si parla di circa una decina di addii, diversi dei quali nel reparto offensivo.

Non sarà rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic, in caso di buone offerte potrebbero partire anche Ante Rebic e Divock Origi. Il croato sembra giunto a fine ciclo, il belga arrivato a parametro zero la scorsa estate non è riuscito a incidere e ha deluso molto le attese. Tutti giocatori da rimpiazzare nel migliore dei modi. Senza spese folli, che non sono nell’agenda di Cardinale, ma andando alla ricerca di profili funzionali. Per la prima linea del ‘Diavolo’, come noto, si parla di Marko Arnautovic, come profilo di esperienza, e di Lois Openda, giovane promessa del Lens, che in Ligue 1 si è distinto per un rendimento di tutto rispetto e che lo ha reso un nome assai appetito dai grandi club di tutta Europa. Ma non è finita qui.

Milan, il terzo nome per l’attacco chiama il ‘derby’ di mercato con l’Inter

C’è infatti anche un terzo nome nel mirino del Milan e che spunta piuttosto a sorpresa, ma che potrebbe rappresentare uno dei fronti più caldi di tutto il calciomercato italiano.

Paolo Maldini potrebbe infatti andare all’assalto di Marcus Thuram. Il figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero, ma non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. Da tempo sulle sue tracce c’è l’Inter, ma l’ingresso in scena del Milan potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.