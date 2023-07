Ecco cosa succede se non fai la doccia per giorni: c’è un dettaglio particolare da non ignorare

Se non fate la doccia per diversi giorni rischiate grosso. C’è un dettaglio in particolare che è bene non sottovalutare: ecco i dettagli.

L’igiene personale è fondamentale. Soprattutto in questo periodo di caldo intenso, con il sudore e i germi che tendono ad attaccarsi alla nostra pelle più facilmente. E poi non c’è niente di meglio di una bella doccia rinfrescante dopo una lunga giornata passata sotto il sole, non solo per il fisico ma anche per star meglio a livello di benessere mentale.

Ci sono molte persone che però tendono a sottovalutare l’aspetto della doccia, andando a lavarsi solo poche volte a settimana. Dovete sapere che, oltre ai cattivi odori, ci sono altri pericoli molto grossi. Uno in particolare, un dettaglio che in molti sottovalutano ma che è bene non ignorare.

Non vi fate la doccia per giorni? Ecco cosa potreste rischiare

Per chi non si fa la doccia per più giorni, ci sono alcune cose che è bene sapere. I rischi legati alla propria salute e al benessere personale sono infatti enormi, e spesso tendono ad essere sottovalutati. In particolare, il dettaglio di cui poche persone tengono conto può in realtà causare conseguenze molto pesanti. Se fate così, invece, risolvete tutto e non dovrete più pensare a nulla.

La pelle, infatti, può soffrire della mancanza di una doccia per tempo prolungato. Stando a quanto raccolto dai ricercatori, il contatto del sudore con l’umidità comporta abrasioni cutanee, infezioni, la proliferazione di funghi e i cattivi odori. L’igiene personale è dunque fondamentale. Tenendo conto di corpo, denti, orecchi e mani. Usando prodotti specifici per il proprio tipo di pelle e capelli.

Sempre parlando di igiene personale, bisogna tener conto non solo del proprio corpo ma anche dell’ambiente circostante. Mantenere la casa pulita riduce la presenza di germi e batteri, che potrebbero attaccarsi alla nostra pelle e dunque al nostro corpo. Il buon costume prevede che almeno una doccia al giorno sia necessaria. Per lo meno parlando di corpo.

Per i capelli, invece, lavarsi tutti i giorni potrebbe portare a controindicazioni. Si potrebbe decidere di alternare i giorni di lavaggio a quelli di non lavaggio, così da essere sempre puliti e al tempo stesso senza danneggiare la cute. Così non correrete più alcun rischio e potrete stare sempre bene col vostro corpo, in particolare ora che l’estate e le temperature torride si stanno facendo sentire.